Ausgangssperren in Oberbayern: eine Nacht ohne Glühwein

In der ersten Nacht mit Ausgangssperren ist es in Oberbayern ruhig geblieben. Seit Mittwoch gilt die Sperre für Städte und Landkreise mit einem Inzidenzwert über 200 zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh – und damit unter anderem auch für die Städte München und Rosenheim.

Ruhe in allen Landkreisen

In den Landkreisen Altötting, Mühldorf am Inn, Traunstein sowie in der Stadt Rosenheim sei wenig los gewesen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Auch in der Stadt München und im Landkreis Erding habe es keine größeren Verstöße gegeben, so die zuständigen Polizeipräsidien. In München gab es mehr Kontrollen als gewöhnlich – aber wenig zu tun, anders als noch in der Nacht zum Mittwoch.

Anzeigen gegen Münchner Glühweintrinker

Am Abend vor der Verschärfung der Corona-Maßnahmen waren in der Landeshauptstadt noch Hunderte Glühweintrinker draußen unterwegs. Etwa 150 Menschen seien laut Polizei auf einem Platz in Schwabing zusammengekommen. Mehrere hundert Menschen versammelten sich auch in der Maxvorstadt und im Glockenbachviertel. Nach Lautsprecherdurchsagen der Polizei löste sich die Menge auf. Teilweise hätten sich die Glühweintrinker nicht an die Hygieneregeln gehalten. Gegen 20 Personen gab es deshalb eine Anzeige, so die Polizei.