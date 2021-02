Ausgangssperre bleibt für Großteil der Oberpfalz in Kraft

Eigentlich ist die bisher gültige nächtliche Ausgangssperre in Bayern auslaufen - allerdings nur in den Regionen mit anhaltend niedrigen Infektionszahlen. In einem großen Teil der Oberpfalz bleibt die Regelung deshalb in Kraft.

Entscheidend sind die letzten sieben Tage

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens einem der vergangenen sieben Tage den Wert von 100 überschritten hat, bleibt die nächtliche Ausgangssperre nach Angaben des Gesundheitsministeriums nämlich in Kraft.

In der Oberpfalz sind das die Städte Amberg und Weiden, sowie die Landkreise Cham, Neustadt a. d. Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth. Immerhin: Die Ausgangssperre, die bisher um 21 Uhr in Kraft getreten ist, gilt ab sofort erst ab 22 Uhr.