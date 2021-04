Ausgangssperre ab 20.30 Uhr: Hof verschärft Corona-Maßnahmen

Als bundesweiter Corona-Hotspot verschärfen Stadt und Landkreis Hof die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Die Schulen in der Region bleiben ab Montag komplett geschlossen, kündigte Landrat Oliver Bär (CSU) am Freitag bei einer Pressekonferenz an. Eltern sollen die Notbetreuung nur im Notfall in Anspruch nehmen.

Hotspot Hof: Diese Maßnahmen werden ergriffen

Zudem verlegt die Stadt Hof die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr auf 20.30 Uhr vor. Außerdem dürfen Versammlungen und Präsenzgottesdienste nicht mehr stattfinden, alle Sportanlagen und Bolzplätze würden gesperrt, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Auch die viel diskutierte Maskenpflicht auf Spielplätzen bleibe weiterbestehen.

"Viele unterschätzen die Gefahr der Ansteckung, auch unter freiem Himmel. Besser wäre es, die FFP2-Masken auch auf Plätzen zu tragen, wo es keine Maskenpflicht gibt, wie etwa auf Parkplätzen." Eva Döhla, Oberbürgermeisterin von Hof

Hohes Ansteckungsrisiko bei Fahrgemeinschaften und Raucherpausen

Das Gesundheitsamtes appelliert an die Eigenverantwortung. Es könne nicht sein, dass Fahrgemeinschaften zu Teststation gebildet werden. Sind vier Personen in einem Auto unterwegs und eine Person positiv getestet, dann ergeben das drei Kontaktpersonen. Gleiches gelt für Gemeinschafts- und Raucherpausen in Betrieben sowie Gemeinschaftsumkleiden. Hier bestehe ein hohes Risiko der Ansteckung.

Gesundheitsamt Hof für noch mehr Lüften und noch mehr Abstand

Nach Ansicht des Gesundheitsamtes müssen Hygienekonzepte überarbeitet werden. Sie stammen noch aus der ersten Corona-Welle und seien nicht auf die ansteckenderen Mutationen angepasst. Deshalb müsse die Devise heißen: noch mehr lüften, noch mehr Abstand halten und öfter eine FFP2-Maske tragen.

Trotz "Corona-Müdigkeit" gemeinsam aus der Pandemie kommen

Das Gesundheitsamt Hof ist überlastet. Nicht mehr jeder Anruf könne entgegengenommen. Wichtig sei daher, eine Rückrufnummer anzugeben. Es sei durchaus verständlich, dass sich bei allen eine gewisse "Corona-Müdigkeit" breitmache. Aber man müsse gemeinschaftlich aus der Pandemie kommen, so Landrat Bär.

Inzidenz-Werte in Hof bundesweit am höchsten

Die Region Hof hat seit Tagen die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für die Stadt Hof am Freitag 571,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage. Der Landkreis Hof folgt mit einem Wert von 451,5. In Bayern lag der Wert laut RKI bei 129, bundesweit bei 110,4.