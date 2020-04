Ausgangsregeln: Polizei Niederbayern meldet weniger Verstöße

Der Großteil der niederbayerischen Bevölkerung habe sich in der zurückliegenden Woche vorbildlich an die geltenden Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gehalten. Das teilt die Polizei heute mit. Im Vergleich zum vergangenen Osterwochenende waren es nur halb so viele Verstöße.

5.500 Kontrollen in vier Tagen

Im Schnitt wurden in den vergangenen Tagen rund 90 Verstöße täglich in Niederbayern angezeigt. Am Osterwochenende waren es noch 187 pro Tag, so die Polizei. Gut 250 Beamtinnen und Beamte waren täglich im Einsatz, heißt es. Sie führten von Montag 6.00 Uhr bis Freitag 6.00 Uhr 5.500 Kontrollen durch. Insgesamt kam es zu 368 Verstößen - 98 Prozent davon gegen die Ausgangsbeschränkung, die von der Bayerischen Staatsregierung vor wenigen Wochen verhängt worden war.

Polizei kündigt weiter intensive Kontrollen an

Polizeipräsident Herbert Wenzl bedankt sich bei der Bevölkerung für das Verständnis. Er kündigt aber auch an, weiterhin intensive Kontrollen durchzuführen. Es dürfe sich keine Nachlässigkeit einschleichen, denn trotz positiver Tendenzen bei den Infektionszahlen sei die Lage nach wie vor ernst. "Die Devise lautet weiterhin zuhause bleiben und Abstand halten", so die Polizei Niederbayern.