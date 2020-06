Ausflugsziele in Bayern: Benediktusweg bei Scheyern

Den sechs Kilometer langen Weg geht auch Pater Lukas vom Benediktinerkloster gerne. Schließlich startet der Weg am Prielhof, der landwirtschaftlichen Zentrale des Klosters. Für sie ist Pater Lukas als Zellerar verantwortlich. Vom Prielhof aus führt der Benediktusweg aufwärts zu einer Allee aus 60 Jahre alten Pappeln. Die schlanken, hoch aufragenden Bäume erinnern an die Zypressen in der Toskana. "Viele nennen diese Gegend deshalb auch die bayerische Toskana“, freut sich Pater Lukas, der gerne darauf verweist, wie hoch die Pflanzenvielfalt entlang des Weges ist. 400 Arten sollen sich entlang des Weges finden lassen.