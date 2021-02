Zu viele Ausflügler: Dreisessel-Parkplatz gesperrt

Das sonnige Winterwetter hat am Sonntag erneut zahlreiche Ausflügler in den Bayerischen Wald gelockt und örtlich für Behinderungen gesorgt. Am Sonntagmittag ist der Parkplatz am Dreisessel wegen Überfüllung geschlossen worden, wie ein Sprecher des Landratsamts Freyung-Grafenau mitteilte. Bereits am Samstag hatte es lebhaften Ausflugsverkehr am Dreisessel und anderen beliebten Ausflugszielen im Bayerischen Wald gegeben.

Mit dem Auto zum Gipfel - Dreisessel förmlich überrannt

Der Dreisessel war in den vergangenen Wochen immer wieder von Ausflüglern förmlich überrannt worden. Der rund 1.300 Meter hohe Dreisessel ist der einzige Berg im Bayerischen Wald, bei dem man mit dem Auto bis zum Gipfel fahren kann. Mitte Dezember wurden eine Parküberwachung eingeführt und Schranken aufgebaut, um den Ausflugsverkehr besser kanalisieren zu können.

Seither bleibt bei starkem Besucherandrang die Schranke unten, man kann dann nicht mehr zum Gipfel hinauffahren. Damit soll die Zufahrtsstraße für Rettungskräfte frei bleiben. An manchen besucherstarken Tagen regeln außerdem Polizei oder Feuerwehr den Verkehr im Einmündungsbereich der Zufahrtsstraße, um einen Rückstau zu verhindern.