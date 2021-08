Ausflugstipp: Wandern auf den Vulkanen in der Oberpfalz

Wer unten steht, am Parkstein, schaut beeindruckt nach oben: 40 Meter in die Höhe ragt eine schwarze Basaltwand, hartes schwarzes Gestein aus erstarrter Magma. Ein Vulkan, entstanden vor 24 Millionen Jahren. Schon Alexander von Humboldt nannte ihn den "schönsten Basaltkegel Europas". Heute spazieren jährlich Zehntausende Besucher auf und um den Basaltkegel herum, blicken in den Felsenkellern ins Innere des Vulkans und informieren sich in einem Museum zu seiner Entstehung.

Vulkankette Egergraben

Damals haben sich die Alpen aufgefaltet – und in der Oberpfalz ist die Erdkruste zerbrochen. Glutflüssige Magmen sind nach oben gedrungen, und an vielen Stellen kam es zu Vulkanausbrüchen. Die Feuerberge bilden eine Kette: den Egergraben. Er fängt im Westen ungefähr bei Kemnath an, geht über den Rauhen Kulm und den Parkstein Richtung Osten, über Eger nach Karlsbad und Marienbad, und dann immer weiter: Vulkane, bis weit ins böhmische Mittelgebirge hinein.

Schlafender Vulkanismus

Heute spucken sie kein Feuer mehr, aber erloschen sind sie auch nicht: Vieles deutet darauf hin, dass die Magmakammer im Untergrund brodelt.

Rauher Kulm: Teil des Naturparks Oberpfälzer Wald

Nie ausgebrochen ist der Rauhe Kulm, trotzdem raubt er Besuchern heute den Atem. Er ist einer der imposantesten Basaltberge Bayerns. Wer oben steht und hinunterblickt, hat einen grenzenlosen Blick aufs Fichtelgebirge, das Oberpfälzer Land und die Fränkische Schweiz. Diese Aussicht kam schon im Mittelalter gut an: Damals wurde dort eine Burg errichtet, die allerdings schon im 16. Jahrhundert wieder zerstört wurde.