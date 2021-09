Ausflugstipp Monte Kaolino: Freizeitspaß im weißen Sand

Der Monte Kaolino ist gut 150 Meter hoch und hat eine Skiabfahrtlänge von 220 Metern. Der weiße Sandberg in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach klingt nach mächtig viel Spaß. Der Sandberg kann aber nicht nur Sommerrodelbahn und Skifahren. Die Furchtlosen können hier sogar mit dem Zipfelbob den Berg hinunterfahren. Wer den Gipfel eher gemütlich erklimmen möchte, für den gibt es einen Lift.

Berg ist künstlich entstanden

Der Berg aus weißem Sand ist von Menschenhand geschaffen. Genauer gesagt ist er ein Abfallprodukt des regionalen Kaolinabbaus. Schon in den 1950er Jahren hat die Stadt hier ein Freizeitgelände errichtet. Seitdem ist der Berg ein Magnet für Sportler, Touristen und Camper.

Tipp: Auf alle Fälle eine Runde mit dem MonteCoaster drehen. Mit der Rodelbahn kann man mit bis zu 40 km/h schnell den Berg herunterbrettern und das ganz ohne Sand in den Augen.

Wanderungen und Hochseilgarten

Wem der Trubel am Berg zu viel ist, für den gibt es viele Wandermöglichkeiten rund um den Monte Kaolino. Und die sind auch für ungeübte Wanderer gut geeignet. Achtung: Genügend Zeit einplanen, denn auf dem Weg gibt es immer etwas zu entdecken.

Beispielsweise gibt es einen Hochseilgarten mitten im Wald. Er ist gut zehn Gehminuten vom Berg entfernt. Wer hier in den Gurt steigt, sollte auf alle Fälle schwindelfrei sein. Geklettert wird teilweise in zwölf Metern Höhe. Wer lieber auf dem Boden bleiben will, für den gibt es einen interessanten Rundweg um den Monte Kaolino.

Preise und Öffnungszeiten

In den Ferien hat der Freizeitpark unter der Woche von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Am Wochenende eine Stunde länger. Eine Berg- und Talfahrt kostet für Kinder bis 14 Jahre 3 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro.