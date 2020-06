Ausflugstipp: Der DonAuwald-Wanderweg im Norden Schwabens

Fünf Tagesetappen gibt es, zwischen zehn und 14 Kilometer lang. Jede Etappe lässt sich aber auch einzeln wandern, dank der Anbindung an die Bahn. Die Wege dorthin sind wie der Donauwald-Weg selbst sehr gut ausgeschildert. Das Deutsche Wanderinstitut hat den Pfad an der Donau auch deshalb gleich zum „Premiumwanderweg“ erkoren – auch wegen der naturnahen Wege abseits großer Straßen und Gewerbegebieten.

Die artenreiche Tierwelt am Donauwald-Wanderweg

Das Naturschauspiel in der Flussaue ist beeindruckend: Mit etwas Glück entdeckt man Eisvögel und Spechte. Der Biber ist hier an den vielen kleinen Seen und Altarmen genauso daheim wie unzählige Frösche, deren Konzert immer wieder Begleitmusik beim Wandern sind.

Es lohnt sich, auch mal stehen zu bleiben und genau hinzuschauen. In manchen Bächen gibt es hier nämlich noch Bachmuscheln, wie Susanne Kling erklärt. Sie arbeitet als Naturschützerin beim Verein Donautal-Aktiv, der den Weg ins Leben gerufen hat: „Alle Muschelarten in Deutschland sind mittlerweile sehr selten. Die Flussperlmuschel und Bachmuschel sind die seltensten, die wir haben. In Schwaben ist das hier der größte Bestand. Eine ganz tolle Tierart, sie braucht Fische, braucht fließendes, sauberes Wasser und da kümmern wir uns auch schon seit Jahren darum, dass die bei uns bleibt!“

Stille und Enspannung am Donauwald-Wanderweg

Michael und Sylvia Singer aus dem oberbayerischen Ohlstadt sind schon seit fünf Tagen auf dem Donauwaldweg unterwegs. Sie erzählen, dass sie vor dem Ansturm der Bayern auf die Alpen geflohen sind, den es seit den Reisebeschränkungen durch Corona gebe. „Mir fällt auf, dass man hier unheimlich viele Vogelstimmen hört. Und kaum andere störende Geräusche. Und das ist einfach total entspannend.“ Zwischendrin breitet das Paar immer wieder seine Matte aus und tut einfach mal nichts. „Ich blicke rauf zum Himmel, die Wolken ziehen vorbei, man sieht die Baumwipfel, einfach total entspannend. Da braucht es kein autogenes Training oder Yoga", erzählt Michael Singer.

Ein Wanderweg mit viel Abwechslung

Der Weg entlang von Weihern, Wiesen und durch den Auwald, den es nur noch ganz selten in Deutschland gibt, ist extrem abwechslungsreich. Und weil der Donauwald-Weg die ganze Zeit so flach ist, ist er auch etwas für alle, die vielleicht nicht ganz so fit sind oder alle, die einfach mal ganz entspannt wandern wollen.