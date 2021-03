Ausflugsticker Bayern: Gegen die Überfüllung von Tourismusorten

Jeder kennt es, zunehmend nervt es. Vor allem die Bewohner von Ballungszentren können ein Lied davon singen: Gerade bei gutem Wetter sind die Ausflugsziele der Region an den freien Tagen komplett überlaufen. Mit einer Neuauflage des Ausflugstickers Bayern will das bayerische Wirtschaftsministerium dem Problem der Überfüllung von Ausflugsorten entgegenwirken.

Funktionsstärke des Tickers hängt von Nutzern ab

Die Serviceseite im Internet sei jedoch nur so gut, wie sie auch genutzt wird, sagt die zuständige Ministerialdirektorin im Bayerischen Wirtschaftsministerium Ulrike Wolf. "Sie können natürlich Menschen nicht lenken. Die Menschen haben keine Antennen, mit denen Sie sie ansteuern und woanders hinbringen können. Sie können die Menschen nur informieren, und dann muss jeder einzelne selber entscheiden: Fahre ich da hin oder fahre ich nicht dahin?"

Wenn sich die Leute in der Freizeitgesellschaft dann dazu entschlössen, in ein Gebiet zu fahren, von dem sie schon vorab online läsen, dass es voll sei, hätte das Ministerium dies nicht in der Hand.

Straßensperrungen, Wetter, überfüllte Parkplätze

Der Ausflugsticker Bayern soll informieren über Auslastung von Parkplätzen, Straßensperrungen, Wetterdaten, Verkehrswarnungen und vor allem über die Auslastung von beliebten Ausflugszielen. Zudem gibt es auf der Website Ausflugsticker Bayern auch alternative Tipps.

"Wenn jemand einen Ausflug plant, jetzt gerade über Ostern, hat er die Vorteile alle auf einen Blick", erklärt Barbara Radomski von der Bayern Tourismus Marketing. "Er sieht auf einer Karte sofort, wo gibt es Sperrungen, wo gibt es neuralgische Punkte." Dann könne er sich überlegen, ob er dort hinfahren oder ob er das lieber bleiben lassen solle. Immerhin könne er sich mit einem Router dann auch gleich zu alternativen Ausflugsorten hinführen lassen.

Regionen sollen sich entwickeln

Der Ausflugsticker Bayern werde dringend gebraucht, denn letztendlich gingen die Menschen dorthin, wo es attraktiv sei, schwärmt Alfred Bauer vom Bayerischen Zentrum für Tourismus. Dies habe eine Sogwirkung. Das habe mit dem Bereich der Sicherheit zu tun, dass man sich an einem Ort auskenne und sicher fühle. Da fahre man dann immer wieder hin.

Zukünftig müsse man deswegen wegkommen von einem Tourismusmarketing, das nur auf höher, schneller und weiter setze, so Bauer. Stattdessen solle sich die Region, zusammen mit den Menschen vor Ort, entwickeln.

"Nur wenn wir es hinbekommen, dass wir den Nutzergruppen das Gleiche einräumen, also den Einheimischen, die hier leben, die da ihren Alltagsraum, Lebensraum, Freizeitraum haben, und den Gästen, die wir vor dem Hintergrund des Wirtschaftswachstums natürlich brauchen, wenn wir diese Dinge miteinander abstimmen, nur dann glaube ich auch, dass die Tourismusakzeptanz gesichert ist", so Bauer.

Um vom Marketing zum entwickelnden Management zu kommen, müsse die Politik andere Rahmenbedingungen setzen, so dass letztendlich nicht mehr nur die Quantität belohnt werde, so Alfred Bauer vom Bayerischen Zentrum für Tourismus. Der Ausflugsticker Bayern bleibt dabei ein Werkzeug von vielen. Vorausgesetzt, die Daten der Website sind zukünftig stets auf dem aktuellen Stand, denn daran hatte es bei der Vorläuferversion öfter gemangelt.