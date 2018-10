Ausfall in Plattling: Strom wieder da, Verkehrschaos beseitigt

Nach dem großflächigen Stromausfall in Plattling ist der Strom nun wieder da. Laut Polizei war der Fehler nach einer halben Stunde behoben.

Baggerfahrer hat Ausfall verursacht

Inzwischen ist auch klar, was den Blackout verursacht hat: Nach Auskunft der Stadtwerke ist ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten zur neuen Ortsumgehung in Plattling mit dem Baggerarm in eine Freileitung geraten und hat diese abgerissen. Dem Mann ist dabei nichts passiert. Die beschädigte Freileitung wurde stillgelegt und soll am Montag repariert werden. Dazu muss der Strom aber nicht erneut abgeschaltet werden, teilte ein Stadtwerke-Angestellter auf BR-Anfrage mit.

Nichts passiert beim Verkehrschaos

Bei dem Stromausfall waren im Innenstadtbereich und auch in den Außenbereichen der Stadt sämtliche Ampelanlagen ausgefallen. Die Polizei musste vor Ort den Verkehr regeln. Im Stadtgebiet war es zu einem "kleinen Verkehrschaos" gekommen, so die Polizei. Der Verkehr habe sich inzwischen aber wieder beruhigt, Unfälle seien nicht passiert.