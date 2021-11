Ausfall der Notrufnummer 110 in weiten Teilen Bayerns

Die Notrufnummer 110 ist im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord derzeit nicht erreichbar. Das teilte das Präsidium in Augsburg mit. Demnach ist die Notrufnummer 110 in den Netzen von Telekom und O2 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ausgefallen. Im Notfall sollten Bürgerinnen und Bürger die Notrufnummer 112 verwenden. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West ist telefonisch nicht erreichbar. Aus Kempten hieß es, man stehe mit dem Telefonanbieter in Kontakt, um das Problem zu beheben.

Technische Probleme in Unterfranken und Oberbayern

Probleme mit der Notrufnummer 110 gibt es auch in Unterfranken. Grund sei eine technische Störung im Telefonnetz, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mit. Bei Notfällen sollten die örtlichen Polizeiinspektionen oder die Notrufnummer 112 kontaktiert werden. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, die Störung zu beheben.

Auch in Oberbayern gibt es Probleme: Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Rosenheim sagte, kann die Einsatzzentrale unter der 110 zwar erreicht werden, es komme aber keine Sprechverbindung zustande. Die Kommunikation funktioniere aber, wenn die Polizei sofort zurückruft. Der Notruf der Münchner Polizei funktioniert.

Polizei in Niederbayern nicht aus Mobilfunknetz erreichbar

Auch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Sitz in Straubing ist aktuell nicht aus dem Mobilfunknetz erreichbar. Laut einem Sprecher des Präsidiums ist das Problem bekannt. Anrufe aus dem Festnetz werden hingegen durchgestellt, wie ein Testanruf des BR zeigt. Erst am Sonntagabend waren viele Polizeidienststellen in Niederbayern nicht telefonisch erreichbar gewesen. Ob noch andere Regionen und Polizeipräsidien von dem Ausfall betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Notrufnummern 110 und 112 fallen wiederholt aus

Erst drei Tage vorher, am 11. November, waren bundesweit die Notrufe ins Leere gelaufen. Ein Sprecher der Telekom, die die technische Infrastruktur für den Notruf bereitstellt, hatte danach von einer Störung gesprochen und einen Hackerangriff als Ursache ausgeschlossen. Einen Ausfall der Nummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr hatte es letzte Woche unter anderem in Brandenburg, Berlin, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegeben.

Zuvor waren am 29. September überregional die Notrufnummern in Deutschland ausgefallen. Auch hier soll eine technische Störung die Ursache gewesen sein. Auch zuvor kam es immer wieder zu Ausfällen von Notrufnummern.