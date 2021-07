Nach Unwetter: Ausfall am Rangierbahnhof München-Nord

Die starken Unwetter Ende Juni haben den Rangierbahnhof München-Nord teilweise lahm gelegt. Einige Anlagen des Rangierbahnhofs liegen unterirdisch, sie sind nach BR-Informationen durch den starken Regen mit Wasser vollgelaufen. Die Rechneranlage ist in großen Teilen kaputtgegangen, der Rangierbahnhof kann seither nur in einem Notbetrieb laufen. Auf BR-Anfrage hat die Deutsche Bahn einen elektrischen Ausfall im Rangierbahnhof München-Nord bestätigt. Derzeit sind nur zwei der insgesamt vier Gleise nutzbar.

Ungünstiger Zeitpunkt

Der Ausfall kommt für die Bahn in einer ungünstigen Zeit. Denn gerade jetzt, da die Wirtschaft wieder anläuft, nimmt auch der Güterverkehr auf der Schiene wieder zu.

Ein Bahnsprecher erklärte, die Aufträge der Großkunden könnten abgearbeitet werden. Betroffen sei der Einzelwagenverkehr, also Güterzüge, die aus Wagen verschiedener Versender und Empfänger zusammengestellt sind. Dafür gebe es ein Notprogramm.

Reparaturarbeiten können dauern

Zahlreiche Güterzüge stehen nach BR-Informationen in Bayern ungenutzt auf den Gleisen. Zum Teil in alten Rangierbahnhöfen wie Augsburg oder Ingolstadt, zum Teil mitten auf der Strecke. Der Bahn gelingt es, heißt es aus Insider-Kreisen, den Rückstand nachts in Teilen abzuarbeiten. Doch dann käme tagsüber wieder etwas dazu. Wann die Anlagen des Rangierbahnhofs München-Nord wieder repariert und voll einsatzbereit sind, das steht noch nicht fest.