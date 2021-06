Ausfahrt zu Gott: Autobahnkirchen als Rastplatz für die Seele

An den 45 Autobahnkirchen in Deutschland sollen Reisende zu sich finden und Ruhe tanken. Die Autobahnkirche in Geiselwind im Landkreis Kitzingen wurde vor 20 Jahren gebaut, als erstes privat finanziertes ökumenisches Gotteshaus seiner Art.

Autobahnkirchen als "Rastplatz für die Seele"

Auslöser für den Bau war ein tragischer Schicksalsschlag: Anton Strohofer starb mit 18 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Seine Familie betreibt den Autohof Geiselwind und so bietet sie dort nun neben Benzin und Verpflegung auch einen Rastplatz für die Seele. Das Gotteshaus ist rund um die Uhr geöffnet.

Mehr als 70.000 Autos und Lastwagen fahren an der Autobahnkirche Geiselwind täglich vorbei. Manche Besucher wollen in der Autobahnkirche nur kurz innehalten. Andere bitten darum, gesund daheim anzukommen. Am Eingang liegt ein dickes Buch mit vielen persönlichen Worten der Besucher: "Mein Vater kam bei einem Lkw-Unfall ums Leben. Ich zweifle seitdem an Gott, aber mein Papa kam immer hierher zum Beten. Jetzt bin ich da". Viele Kerzen brennen. In einem Seitenaltar steht der Heilige Antonius, der Schutzpatron der Reisenden.

Anonymität wird von Besuchern geschätzt

Manuela Strohofer zündet eine Kerze an und denkt dabei an ihren verstorbenen Bruder Anton. Die Autobahnkirche ist für sie eine Kraftquelle. Hier hält sie Wortgottesdienste und bietet auch regelmäßig Andachten.

Jede Autobahnkirche hat ein anderes Konzept. Manche Gläubige kommen, weil sie die Anonymität schätzen und sich in ihrer Heimatgemeinde nicht wohlfühlen, erzählt Manuela Strohofer. Insbesondere Geschiedene würden mancherorts nicht als vollwertige Gemeindemitglieder anerkannt. Die Autobahnkirchen stehen dagegen jedem offen, am Standort Geiselwind sogar Tag und Nacht.

Verband: Autobahnkirchen tragen zu sicherem Fahren bei

Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Autobahnkirchen wie in Deutschland. Wer in so einem Gotteshaus Rast mache, fahre danach gelassener, rücksichtsvoller und sicherer, so die "Akademie Versicherer im Raum der Kirchen". Sie koordiniert und unterstützt den Ausbau des Autobahnkirchen-Netzes. Es gibt meist keine festen Seelsorger an den Standorten. Andachten und Gottesdienste werden aber regelmäßig gefeiert, manchmal wird sogar geheiratet und getauft.