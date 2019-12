07.12.2019, 10:12 Uhr

Auseinandersetzung in Augsburg endet tödlich

In der Augsburger Innenstadt wurde am Freitag eine Person während eines Streits tödlich verletzt. Der Mann stürzte während der heftigen Auseinandersetzung und verletzte sich nach Polizeiangaben so schwer, dass er vor Ort verstarb.