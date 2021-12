Ausbildungsverbund für Pflegefachleute in Westmittelfranken

Eine Kooperation von Kliniken und Pflegeschulen soll im Raum Ansbach dafür sorgen, dass mehr Menschen eine Pflegeausbildung absolvieren und anschließend in der Region bleiben. Dazu ist der Ausbildungsverbund Westmittelfranken zur Ausbildung von Pflegefachfrauen und –männern gegründet worden.

Wohnortnahe Ausbildung garantiert

Zum Verbund gehören bereits jetzt mehr als 50 Einrichtungen, so Christina Löhner, Geschäftsstellenleiterin "Gesundheitsregion plus". Der Klinikverbund ANregiomed und die Bezirkskliniken Mittelfranken haben den Netzwerkvertrag ebenfalls unterschrieben. Der Zusammenschluss soll angehenden Pflegefachkräften eine wohnortnahe Ausbildung garantieren, so Sabine Schuhmann-Haudeck, Leiterin der P3 Akademie der Bezirkskliniken Mittelfranken.

Synergien nutzen

Synergien zwischen den einzelnen Trägern sollen sich vor allem in den zu leistenden Praxisstunden der Auszubildenden, die in verschiedenen Bereichen geleistet werden müssen, auszahlen, so Hans-Peter Mattausch, Direktor der Akademie ANregiomed. Während die Bezirkskliniken viele Bereiche der Psychiatrie abdecken können, werde der Klinikverbund ANregiomed Praxisstunden im Bereich der Somatik anbieten, so Mattausch weiter. Besonders sei auch, dass der Verbund über die Landkreisgrenzen sogar bis ins nahe Baden-Württemberg aktiv sein werde. Bislang habe jede Pflegeschule selbst versucht, Ausbildungskooperationen abzuschließen. Das gehöre mit dem neuen Verbund nun der Vergangenheit an.