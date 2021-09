Ausbildungsstart in Unterfranken: Noch viele Lehrstellen offen

Die Handwerkskammer für Unterfranken registrierte insgesamt 2.287 neue Lehrverträge. Das entspricht einem minimalen Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zu 2020. Laut Handwerkskammer sind die Folgen der Corona-Pandemie für den Ausbildungsmarkt im Handwerk weiter deutlich spürbar. "Es ist sicherlich als Erfolg zu bewerten, dass wir auf dem Niveau des Vorjahres sind", so Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken "Denn das heißt, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Ausbildungsmarkt nicht noch schlimmer geworden sind. Es heißt aber auch, dass wir eine Erholung am Ausbildungsmarkt nicht erkennen können."

Start des Ausbildungsjahres – Azubis verzweifelt gesucht

Als alleinigen Indikator für die aktuellen Ausbildungszahlen will Paul die Pandemie aber nicht gelten lassen. "Wie bereits in Vor-Pandemie-Zeiten müssen wir aufgrund des demographischen Faktors von stagnierenden oder gar fallenden Ausbildungszahlen ausgehen. Die Corona-Pandemie hat jedoch als Brandbeschleuniger gewirkt und somit den Ausbildungsmarkt massiv negativ beeinflusst." Aufgrund der Pandemie seien Berufsinformationstage, die Berufsorientierung in den Bildungszentren der Handwerkskammer, Praktika und Infomessen ausgefallen. Das alles habe dazu beigetragen, dass sich junge Menschen nicht umfänglich über eine Ausbildung im Handwerk informieren konnten. "Wir haben zwar unsere digitalen Angebote enorm ausgebaut, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass wir das Vorjahresniveau halten konnten. Doch seit bald zwei Jahren sei es nicht mehr möglich gewesen, jungen Interessenten einen praktischen Einblick in die Handwerksberufe zu geben", so Paul.

IHK Würzburg-Schweinfurt: Erhoffter Nachholeffekt ist ausgeblieben

Einer Umfrage der IHK Würzburg-Schweinfurt zufolge bleiben dieses Jahr viele Ausbildungsstellen in Mainfranken unbesetzt. Wie die IHK mitteilte, wurden in diesem Jahr 2.694 neue Ausbildungsverträgen zum 1. September abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 4,2 Prozent. Die Kammer nennt die anhaltende Corona-Pandemie als eine der Ursachen für diese Entwicklung. " Der erhoffte Nachholeffekt aus dem Vorjahr ist zum Ausbildungsstart 2021 bislang nicht eingetreten. Leider hat sich die Zahl der Bewerbungen sogar nochmals reduziert. Dabei suchen die Betriebe weiterhin händeringend nach Auszubildenden", erklärte Lukas Kagerbauer von der IHK. Laut Kagerbauer seien Bewerber aufgrund der wirtschaftlichen Lage während der Hochphase der Pandemie verunsichert gewesen und hätten sich mit einer Ausbildung eher zurückgehalten. Hinzu komme nach wie vor die Studierneigung vieler Schulabgänger.

Der Corona-bedingte Wegfall von wichtigen Berufsorientierungsmaßen wie Praktika oder Messen habe die Situation zusätzlich verschärft. Rückgänge bei den Ausbildungsverträgen verzeichnete die IHK hauptsächlich in den gewerblich-technischen Berufen wie etwa Industriemechaniker (minus 24,3 Prozent, minus 37 Verträge), Mechatroniker (minus 36,5 Prozent, minus 58 Verträge) oder Elektroniker für Betriebstechnik (minus 32,4 Prozent, minus 23 Verträge). Am gefragtesten waren die Ausbildungsberufe Verkäufer (226 Verträge), Kauffrau bzw. Kaufmann im Einzelhandel (225 Verträge), Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanagement (200 Verträge), Fachinformatiker (177 Verträge) und Industriemechaniker (155 Verträge).

Die IHK hatte versucht, den rückläufigen Trend entgegenzusteuern: Mit der App-Aktion "MIA – Meine IHK-Ausbildung!" konnten Schulabgänger im Juli via Smartphone einen Ausbildungsplatz für das laufende Jahr suchen. Knapp 200 Ausbildungsunternehmen aus der Region Unterfranken haben dort weit über 400 offene Ausbildungsstellen eingestellt. In einem "Speed-Dating" konnten Jugendliche telefonische Vorstellungsgespräche bei den Unternehmen buchen. Die Hürde der Kontaktaufnahme zu Ausbildungsbetrieben sollte so verringert werden. "Die App wurde fast 600 Mal heruntergeladen. Jedoch hat sich auch hier leider die Zurückhaltung der Jugendlichen gezeigt. Denn nicht jeder Betrieb konnte auch Beratungsgespräche vereinbaren", berichtete Kagerbauer.

50 Auszubildende beginnen am Rhön-Klinikum Campus in Bad Neustadt

50 junge Frauen und Männer sind am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt ins Berufsleben gestartet. 32 der Auszubildenden möchten Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann werden, die restlichen haben sich für eine Ausbildung in anderen Gesundheits- und Verwaltungsberufen entschieden. Was die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann betrifft, so durchlaufen die Neuzugänge die verschiedensten Bereiche des Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt und können darüber hinaus auch noch bei externen Kooperationspartnern praktische Erfahrungen sammeln, erklärt Campus Akademie-Leiterin Katrin Manzau. Wie sie betont, werde der Berufsabschluss europaweit anerkannt.

Neun Azubis entschieden sich für Hotel in den Würzburger Weinbergen

Im Würzburger Schlosshotel Steinburg" haben gleichzeitig neun junge Frauen und Männer aus der Region ihre Ausbildung begonnen. Hotelfach, Küche und Gastronomie – in dem 4 -Sterne-Haus erhalten sie die ganze Palette serviert. Und natürlich lernen sie hier selbst das Servieren. Ebenso wie das anspruchsvolle Kochen und den korrekten Zimmerservice. Steinburg-Inhaber Lothar Bezold legt dabei nach eigenen Worten großen Wert auf respektvollen Umgang, faire Arbeitsbedingungen und höchste fachliche Kompetenz.

Über 200 junge Menschen fangen im Caritas-Don Bosco-Bildungszentrum an

Am 1. September haben über 200 junge Menschen im Caritas-Don Bosco-Bildungszentrum ihre Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme begonnen. Sie wurden vom geschäftsführenden Direktor Andreas Halbig begrüßt und erhielten je eine Trinkflasche. Diese können sie in den Pausen kostenlos an den Wasserspendern des Bildungszentrums befüllen. Zusammen mit der Flasche erhielten die Neuzugänge ein "Freizeitheft", in dem rund 30 unterschiedliche Freizeitangebote aufgeführt sind, die das Bildungszentrum abends nach der Ausbildung anbietet. Die Möglichkeiten reichen vom Backen und Kochen über Selbstverteidigungstraining und Nordic Walking bis hin zum gemeinsamen Musikmachen oder Töpfern. Da die Mehrheit der 200 Neuzugänge unter der Woche im Bildungszentrum wohnt, macht es Sinn eine solche Übersicht zu verteilen.

Auch nach dem 1. September noch Ausbildungsplätze für junge Menschen

IHK Würzburg-Schweinfurt und Handwerkskammer für Unterfranken betonen gemeinsam, dass es durchaus Sinn macht, sich auch nach Beginn des Ausbildungsjahres noch kurzfristig um eine Lehrstelle zu bewerben. Wie Paul von der Handwerkskammer betonte, seien aktuell rund 1.100 freie Lehrstellen seien aktuell noch in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer für Unterfranken registriert. Kagerbauer zufolge lohnt sich ebenfalls ein Blick in die IHK-Lehrstellenbörse. Kagerbauer riet Eltern, ihre Kinder auf dem Weg in eine duale Berufsausbildung zu bestärken. Die Wirtschaft bewege sich aktuell heraus aus der Krise und die Betriebe seien mehr denn je auf beruflich qualifizierte Fachkräfte angewiesen.