Ausbildungsstandort Oberstdorf – warum bleiben die Briten?

Bis zum Jahr 2020 will die britische Regierung fast alle Streitkräfte aus Deutschland abziehen, im Sommer gehen die letzten Kampfverbände. Nur zwei Standorte bleiben auch über dieses Datum erhalten: ein Truppenübungsplatz in Paderborn-Sennelage und der Ausbildungsstandort in Oberstdorf im Allgäu.

Entscheidung unabhängig vom Brexit

Diese Entscheidung ist unabhängig vom Brexit. Denn rechtlich wird der Verbleib der Briten in Deutschland vom Nato-Truppenstatut und den Zusatzabkommen geregelt. Für Mike Whitehurst, den Pressesprecher der britischen Streitkräfte in Deutschland, ist die Entscheidung für Oberstdorf richtig und wichtig.

"Es ist kompakt, es ist anders. Wir sind weg aus der militärischen Isolation und Alpen haben wir nicht in Großbritannien – das kann man nicht ersetzen." Mike Whitehurst, Pressesprecher der britischen Streitkräfte in Deutschland

Ausbildung auf Skiern und im Kajak

Die Ausbildung in Oberstdorf beschreibt Whitehurst als Ergänzung zur klassischen militärischen Ausbildung. Im Allgäu werden Soldaten entweder auf einen Auslandseinsatz vorbereitet, oder sie erholen sich dort nach einem solchen Einsatz. Ziel der Ausbildung sei es vor allem, Ängste zu überwinden – im Sommer mit Bergsteigen, Klettern und Kajak fahren, im Winter mit Skitouring und Langlauf.

"Wir reden hier von Soldaten, die vielleicht noch nie auf Skiern standen, die noch nie geklettert sind oder in einem Kajak saßen. Und dazu gehört Mut und Einsatz und es stärkt den Zusammenhalt." Mike Whitehurst, Pressesprecher der britischen Streitkräfte in Deutschland

Einheimische bewundern den Mut der Soldaten

Auch dem Oberstdorfer Bürgermeister Laurent Mies sind die britischen Soldaten schon öfter auf der Piste begegnet. Er beurteilt deren Bemühungen mit einem Augenzwinkern: Es fehle ihnen ein bisschen die Ausbildung, dafür hätten sie unglaublich viel Mut. Und das bewunderten auch die Einheimischen.

Mies meint, dass die Briten in Oberstdorf die tolle Kulisse schätzen und die Abgeschiedenheit in der Region. Und auch die Region habe etwas von den Briten. Laut Schätzungen der Streitkräfte erwirtschaften sie einen Umsatz von vier Millionen Euro in Oberstdorf.