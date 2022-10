"Zahlen so hoch wie nie": Ausbildungsboom bei Heizungsbauern

Simon Brückner ist seit September Auszubildender als Anlagenmechaniker für Sanitäranlagen und Klimatechnik. Er hat sich nach seiner Ausbildung als Mechatroniker in der Industrie entschieden, erneut eine Ausbildung im Handwerk zu absolvieren. Auch wenn zuletzt viele Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben sind, ist Brückner Teil eines Aufschwungs.

Rekordjahr für die Berufsschule in Coburg

Der Auszubildende ist einer von 42 Lehrlingen in seinem Ausbildungszweig an der Coburger Berufsschule. Hier drücken Auszubildende aus drei Landkreisen die Schulbank. Schulleiter Gerhard Schmid bezeichnet die aktuelle Situation als Rekordjahr: "Die Zahlen sind so hoch wie nie zuvor. Das liegt daran, dass wir uns um die Auszubildenden gut kümmern, aber auch die Betriebe viel Zeit investieren." Für Simon Brückner bietet das Handwerk viele Chancen. Deswegen hat er sich für eine weitere Ausbildung in diesem Bereich entschieden, wenngleich er bereits einen anderen Beruf gelernt hat.

"Ein guter Handwerker bekommt immer einen Job"

Anders als in der Industrie, wo zuletzt oft die Bänder stillstanden und Kurzarbeit angesagt war, läuft es aktuell im Handwerk sehr gut, erzählt Simon Brückner. Doch das sei nicht der alleinige Grund, noch einmal eine Ausbildung zu machen: "Es macht verdammt viel Spaß, weil wir als Auszubildende sehr viel mithelfen können." Ein guter Handwerker wird immer einen Job bekommen, schwärmt Simon Brückner, der schon heute eine Übernahmegarantie von seinem Chef bekommen hat.

Ausbildung mit Übernahme-Garantie

Den Onkel von Azubi Simon Brückner, den Innungsobermeister Frank Brückner, freut es, dass sein Berufszweig derzeit einen regelrechten Boom erlebt. Alles rund um Heizung, Klima und Sanitär werde extrem nachgefragt, die Wartezeiten für Kunden betragen mehrere Monate. Umso wichtiger sei es, Nachwuchs zu gewinnen. In den kommenden Jahren gehen viele ältere Kollegen in den Ruhestand, erzählt Brückner: "Unsere Auszubildenden werden zu 100 Prozent übernommen."

Coburg: Immer mehr Abiturienten machen Ausbildung

Vermehrt bewerben sich bei Frank Brückner, der selbst ein Sanitärunternehmen in Coburg hat, junge Menschen mit Abitur: "Vor einigen Jahren war es undenkbar, einen jungen Mann zu gewinnen, der mit Abitur zu uns kommt", sagt Brückner. Viele junge Menschen hätten erkannt, dass das Handwerke eine große Chance biete.

Gute Handwerker werden auf dem Markt gesucht, oftmals sogar abgeworben, sagt Brückner. In seinem Unternehmen gab es in diesem Jahr erstmals wieder mehr Bewerber als Ausbildungsstellen. Der Nachwuchs ist wichtig, so der Innungsobermeister, denn die Auftragsbücher im Bereich der Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik sind randvoll.