Ausbildung von Ukrainern an US-Panzern in Grafenwöhr

Vor wenigen Tagen hatten die USA angekündigt, der Ukraine 50 Bradley-Schützenpanzer liefern zu wollen. Nun steht fest: Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Panzern soll auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr stattfinden. Das bestätigte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag. Die Panzer sollen in den kommenden Wochen in der Ukraine ankommen, sagte er.

Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. Mit den Bradleys wollen die USA auch 500 Anti-Panzer-Raketen und 250 000 Schuss 25-Millimeter-Munition liefern. Damit könne die Ukraine mehr gegen russische Kampfpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge ausrichten, sagte der Pentagon-Sprecher. Zeitgleich mit den USA hatte Deutschland angekündigt, der Ukraine Marder-Schützenpanzer zu liefern.

In Grafenwöhr im Nordosten Bayerns und im benachbarten Vilseck hat die US-Armee gut 12.500 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Es ist einer ihrer größten Standorte in Europa.

Patriot-Ausbildung nicht in Grafenwöhr

Die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Patriot-Raketenabwehrsystem wird dagegen nicht in der Oberpfalz stattfinden, sondern in den USA. Rund 100 ukrainische Soldaten sollen dazu am US-Militärstützpunkt Fort Sill in Oklahoma geschult werden. Möglicherweise bereits kommende Woche könnten sie dafür anreisen, teilte das Pentagon mit.

Die Ukraine hatte monatelang Patriot-Raketen gefordert, um russische Angriffe abzuwehren. Die USA sagten schließlich kurz vor Weihnachten zu, die Ausbildung soll aber außerhalb der Ukraine erfolgen so wie auch bei anderen US-Waffensystemen. Auch der Truppenübungsplatz Grafenwöhr war als möglicher Ausbildungsort gehandelt worden.

Ukrainer fliegen zur Schulung in die USA

Dass es jetzt Fort Sill wurde, was die ukrainischen Soldaten zu einem langen Transatlantik-Flug zwingt, liege daran, dass es dort bereits ein Patriot-Ausbildungsprogramm gebe, sagte Pentagon-Sprecher Ryder. Normalerweise dauert es mehrere Monate, bis Soldaten an dem System geschult sind. Bei den Ukrainern werde man diese Zeit verkürzen. Je länger diese Soldaten weg von der Front seien, desto länger könnten sie nicht in den Kampf eingreifen, sagte Ryder. Die rund 100 Soldaten, die in die USA kommen, sind in etwa die Zahl, die für den Betrieb einer Patriot-Batterie nötig sind.

