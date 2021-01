Ausbildung und Lockdown – Was wird aus dem Nachwuchs?

Endlich wieder Essen gehen, sich auf einen Kaffee verabreden und die langsam wild gewordene Frisur in Ordnung bringen. In der Corona-Pandemie sind das die kleinen Dinge, nach denen man sich sehnt, auch wenn jeder weiß, dass es aktuell Wichtigeres gibt. Auf der anderen Seite stehen aber die Betriebe selbst und die leiden wirklich – auf der einen Seite, was das Finanzielle betrifft, auf der anderen Seite in Bezug auf den Nachwuchs: was machen Auszubildende, die vom Lockdown stark betroffen sind?

Inventur statt Kochen und Servieren

Die Bar der Tafelhalle in Nürnberg klebt voller gelber Zettel. Inventur steht an: Aleksander Berger und Mohammed Alsobeh zählen Gläser, Zucker, Teller, Getränke und Vieles mehr. Die beiden sind im zweiten Lehrjahr in ihrer Ausbildung zum Restaurantfachmann beziehungsweise Koch. Doch weil die Gastronomie geschlossen ist, wird Inventur gemacht.

Größte Umstellung: Arbeitszeit

Ihre Ausbildung absolvieren die beiden im "Gelben Haus" in Nürnberg. Die Cocktailbar mit Cateringservice betreibt auch die Bar in der Tafelhalle. Mohammed und Aleksander sind es also gewöhnt abends bis nachts zu arbeiten. Das ist im Lockdown anders. Eine harte Umstellung, bestätigen die beiden. Dazu kommt, dass die Berufsschule nun im Homeschooling stattfindet. Dabei geht einiges verloren, sagt Aleksander.

Azubis wollen arbeiten

Zuhause fällt den beiden Auszubildenden inzwischen die Decke auf den Kopf. Ihnen fehlt die Arbeit. Gelbes Haus-Inhaber Oliver Kirschner und Geschäftsleiter Sebastian Homrighausen haben daher einiges organisiert, damit ihre Azubis trotzdem aktiv bleiben. So wurden zum Beispiel in der Weihnachtszeit Menüs ausgeliefert und auch am Valentinstag gibt es ein spezielles Angebot. Wirtschaftlich komme dabei nichts herum, so Homrighausen. Aber man lässt "die Sache am Laufen".

"Bleiben wir bei der Wahrheit, wir bauen jetzt was sich im normalen Betrieb angesammelt hat, also viel Stress, jetzt ein bisschen wieder ab." Oliver Kirschner – Inhaber "Gelbes Haus"

Kurzarbeit schwierig

Zwar könnten beide Azubis in Kurzarbeit geschickt werden, allerdings habe man sich dagegen entschieden, erklären Oliver Kirschner und Sebastian Homrighausen. Wenn Arbeiten anstehen, die die Auszubildenden übernehmen können, wird dies auch von den beiden umgesetzt. Denn ein verringertes Gehalt trifft Auszubildende härter als Vollverdiener.

IHK: Ausbildungen umstellen schwer

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken sieht die Probleme der Gastronomie. Aber nicht alle der rund 200 Ausbildungsberufe der Industrie- und Handelskammer leiden unter dem Lockdown. Und eine bundesweit gleich konzipierte Ausbildung an den Lockdown anzupassen, geht laut Stefan Kastner, Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung, leider nicht.

"Wir wollen eben nicht einen Corona-Jahrgang ausbilden, sondern es soll ja auch über die Jahre vergleichbar sein." Stefan Kastner, IHK – Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung

Die letzten Prüfungsergebnisse würden zudem nicht merklich von den Vorjahren abweichen. Eine Lösung für versäumte Inhalte wäre im schlimmsten Fall, dass die Ausbildung am Ende verlängert werden muss.

Kein Kundenkontakt für Friseurazubis

Die Auszubildenden in Gastronomie und Hotellerie hat es laut Stefan Kastner am härtesten im Lockdown getroffen. Doch auch Friseusalons müssen seit Mitte Dezember geschlossen bleiben. Zwar ist es erlaubt, Frisuren und Haarschnitte im Salon zu üben, allerdings nicht an Menschen, sondern an Frisierköpfen. Dabei sei der Kundenkontakt das Wichtigste für die angehenden Friseure, sagt Rainer Rossmann, Obermeister der Friseur-Innung Nürnberg. Jeder Kopf, jedes Haar und jeder Kunde sei anders und diese Kompetenz muss in der Ausbildung erlangt werden.

Nicht jeder Friseur für Auszubildende geöffnet

Je nach Friseur unterscheidet sich die Handhabe mit den Auszubildenden. Während einige versuchen würden, so gut es geht mit dem Nachwuchs auf Abstand zu üben und Theorie vorzugreifen, würden andere nichts tun, so Rossmann. Mit "echten Kunden" kann aber in einem Sonderfall geübt werden: wenn eine Prüfung ansteht.