"Ausbildung to go": IHK berät Jugendliche in Nürnberg

Die IHK-Ausbildungsexperten beraten noch bis zum kommenden Montag gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Handwerkskammer für Mittelfranken (HWK) und der Arbeitsagentur Nürnberg über Ausbildungsberufe . Dabei vermitteln sie auch an Betriebe mit offenen Ausbildungsstellen. "Die Wirtschaft sucht dringend qualifizierte Nachwuchskräfte. Daher müssen wir alle möglichen Wege nutzen, um unversorgte Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch zu BR24.

Viele Stellen weiterhin unbesetzt

IHK, HWK und Arbeitsagentur wollen auf diesem Weg den Fachkräftenachwuchs für einen Einstieg noch im Herbst dieses Jahres gewinnen. Allein in Mittelfranken sind in allen Branchen insgesamt noch etwa 3.000 Ausbildungsplätze mit Beginn im September nicht besetzt. Besonders die Betreiber von Hotels und Gaststätten haben noch viele Stellen offen. Denn während der durch die Pandemie bedingten Schließungen mussten sich die Saisonarbeitskräfte in dieser Branche oft beruflich anders orientieren. Ihre Stellen sind jetzt frei.

Gesucht werden aber auch junge Erwachsene in anderen Branchen. Vor allem auch im Einzelhandel und anderen kaufmännischen Berufen, im medizinischen Bereich, in der Logistik und in der IT. Stellen offen sind ebenso in zahlreichen Handwerksberufen, wie im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik, Elektronik, Gerüstbau sowie bei den Friseur- und Metallbaubetrieben.

Berufsorientierung durch Corona vernachlässigt

Hintergrund der Aktion ist, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie sich nach wie vor auf dem Ausbildungsstellenmarkt bemerkbar machen. "Die Berufsorientierung ist pandemiebedingt deutlich zu kurz gekommen", meint Elmar Forster, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken. "Die jungen Erwachsenen müssen normalerweise in den Betrieben vor Ort reinschnuppern und auch mal Hand anlegen können." Die Berufsberatung konnte aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen im Schuljahr 2020/2021 ihre sonst üblichen berufsorientierenden Veranstaltungen und Sprechstunden in den Schulen nicht wie geplant durchführen. Die wichtigen Schulpraktika fielen zum Großteil aus.

Prüfungen nicht schlechter als sonst ausgefallen

Die Ausbildungen in den Betrieben seien trotz Pandemie aber gut weitergelaufen, sagt Stefan Kastner von der IHK für Mittelfranken. Das zeigten auch die Ergebnisse der bundeseinheitlich gestellten IHK-Prüfungen vom Juni dieses Jahres: Über alle Berufe hinweg seien die Prüfungsnoten in den 60 kaufmännischen Berufen und den 120 gewerblich-technischen Berufen auf die Kommastelle genauso ausgefallen wie im Jahr zuvor.