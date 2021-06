Ausbildung in der Krise: Vermittlungsaktion soll helfen

Mit dem Einbruch der Ausbildungszahlen droht ein eklatanter Fachkräftemangel. Im Herbst 2020, als Folge des Lockdowns, hatten sich Bewerberzahlen und Ausbildungsstellen jeweils um rund 40.000 verringert. Dieser Sinkflug hat sich im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Politik, Verbände und Bundesagentur bündeln jetzt ihre Aktivitäten in der Initiative #AusbildungStarten. Aktionstage sollen junge Menschen und Betriebe gezielt miteinander vernetzen und die Chance erhöhen, dass sie zusammenfinden. Viele Firmen tun das in ihrer Region schon längst. Sie sind ständig aktiv, um mit jungen Leuten in Kontakt zu bleiben, denn sie müssen ausbilden, um zu überleben.

Ohne Ausbildung geht es nicht

Für Personalleiterin Kristin Jeschke ist die Ausbildung eigener Fachkräfte keine Frage, sondern eine Notwendigkeit. Deshalb hat ihre Firma auch während der Pandemie Lehrlinge eingestellt und sogar während einer Phase der Kurzarbeit ausgebildet. Die 32-Jährige kümmert sich in dem kunststoffverarbeitenden Betrieb ihrer Familie um mehr als 100 Beschäftigte. Die Purus Plastics GmbH, Mittelständler aus Arzberg im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel, recycelt Plastikmüll und fertigt daraus wiederverwertbare Kunststoff-Produkte, die weltweit gefragt sind: Bodenraster für Parkplätze oder Reitanlagen, Paletten und Kabelspulen.

Wir können uns kein einziges Jahr leisten, in dem wir auf eine Ausbildung verzichten, sagt Jeschke. Dann fehlen uns in zwei, drei, vier Jahren die Fachkräfte, wenn andere Mitarbeiter in Rente gehen. Wegen der hohen Industriedichte in der Region gebe es große Konkurrenz und einen starken Wettbewerb um Mitarbeiter und Auszubildende.

Ausbildung trotz Pandemie

Im Pandemiejahr 2020 hat der Familienbetrieb im technischen Bereich vier Lehrlinge eingestellt, zwei weitere beginnen dieses Jahr im September. Rechnet man die kaufmännischen Lehrlinge dazu, hat Purus Plastics in Arzberg zehn Auszubildende.

Sajad Hosseini aus Afghanistan macht seit September eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Der 22-Jährige hat diese Chance bekommen, obwohl er zum Zeitpunkt der Einstellung noch nicht gut Deutsch sprechen konnte. Aber er ist sehr motiviert und bekommt Nachhilfestunden, um sich zu verbessern.

Natürlich sind Schulnoten und die Qualifikation wichtig, sagt Personalchefin Jeschke, aber es zähle auch, dass die Jugendlichen ins Team passen, dass sie die Ausbildung machen und sich weiterentwickeln wollen. Wenn dieser Wille erkennbar sei, sei auch die Firma bereit, etwas mehr zu tun, um gute Mitarbeiter für die Zukunft zu gewinnen.

Ausbildungsprämie hilfreich

Der Familienbetrieb schätzt die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Corona-Jahr 2020 aufgelegte, sogenannte Ausbildungsprämie und kann davon auch profitieren. Für Personalchefin Kristin Jeschke ist sie ein wichtiger Anreiz, gerade wenn man Kandidaten ausbilde, die schwerere Bedingungen haben, wo man schon von Vorneherein wisse, dass die Ausbildung mehr Zeit und Geld kosten werde.

Der Bund hat die Ausbildungsprämie dieses Jahr von 2.000 auf 4.000 Euro für jeden Azubi verdoppelt, wenn Betriebe ihr Ausbildungsniveau halten. Bildet der Betrieb trotz Kurzarbeit weiter aus, bekommt er zudem 75 Prozent der Ausbildungsvergütung und 50 Prozent der Vergütung für den Ausbilder erstattet.

Duale Ausbildung gerät ins Abseits - Pandemie verschärft das Problem

Die oberfränkische Region kann ihr hohes Ausbildungsniveau wohl auch im zweiten Pandemiejahr halten. Dennoch gerät die duale Ausbildung auch hier mehr und mehr ins Abseits und die Pandemie verschärft das Problem. Schon vor der Pandemie zeichnete sich ein Trend zur höheren Schulbildung ab, sagt Berufsberater Norbert Ernstberger von der Arbeitsagentur Marktredwitz. Vom Quali zur mittleren Reife, zum Abitur, das sei in den vergangenen Jahren deutlich erkennbar geworden. "Die Ausbildung hat an Wert in der Wahrnehmung der Bevölkerung verloren", bedauert Ernstberger.

"Sommer der Berufsausbildung"

Im ersten Corona-Jahr 2020 ist die Ausbildungsbereitschaft bei Betrieben und Bewerbern deutlich eingebrochen. Im Herbst war die Zahl der Ausbildungsplätze um sieben Prozent auf rund 530.000 gesunken, die Zahl der Bewerber um 7,6 Prozent auf 473.000. Der Sinkflug hat sich im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Vor allem auf der Bewerberseite scheint weniger Interesse an einer Ausbildung zu bestehen. Es droht ein eklatanter Fachkräftemangel.

Bis Oktober versuchen Politik, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften, mit einer breiten Auswahl an Veranstaltungen junge Menschen und Betriebe vom Wert der Ausbildung zu überzeugen und einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. "Für die Energie- und Mobilitätswende, den Wohnungsbau, Smart Home, den Gesundheitsbereich und für Vieles andere sind dual aus- und weitergebildete Fachkräfte unverzichtbar, um diese zu gestalten und umzusetzen", mahnt der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, in der gemeinsamen Presserklärung. Und Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) ergänzt: "Wichtig ist, dass alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen und geografischen Herkunft die nötige Unterstützung beim Start in eine Ausbildung und ins Berufsleben erhalten."

Werben in Schulen und Vereinen

Die Personalleiterin der Purus Plastics GmbH in Arzberg weiß um diese Problematik. Genau deshalb stelle sich die Firma regelmäßig in Schulen vor, nicht erst in den Abschlussjahrgängen, sondern schon in den unteren Klassen, einfach um im Gespräch zu bleiben. Das habe man auch während der Pandemie digital weitergeführt. In den örtlichen Vereinen, insbesondere im Fußballverein, ist die Firma als Sponsor aktiv. Dadurch hält sie den Kontakt zu Jugendlichen aus der Umgebung und kann im wahrsten Wortsinn am Ball bleiben.