Ausbau Frankenschnellweg: VCD spricht von Planungsfehlern

Zu teuer und zu viel Verkehr, sagen die Gegner: Seit Jahrzehnten wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg geplant, und genauso lang wird über das Mammutprojekt gestritten. Erst hatten Bund Naturschutz und ein Privatmann gegen den Ausbau Klage eingereicht, im August 2020 auch noch der Verkehrsclub Deutschland. Der VCD hält das Projekt für aus der Zeit gefallen.

VCD bemängelt grobe Fehler bei Ausbau-Plänen

Der Planfeststellungsbeschluss ist in wesentlichen Punkten rechtswidrig, sagt der VCD-Landesvorsitzende Bernd Sluka. Der Beschluss enthalte "viele grobe Fehler". Allen voran sei ein zugrundeliegendes Verkehrsgutachten falsch, weil es einen falschen Planungshorizont habe, so Sluka. So sei die Verkehrsprognose bis auf das Jahr 2030 ausgelegt. Tatsächlich fertiggestellt sei der Ausbau des Frankenschnellwegs selbst bei positivsten Annahmen frühestens im Jahr 2034. "Die Verkehrsprognose reicht also nicht aus", so Sluka.

Stadt Nürnberg verwendete angeblich falsche Luft-Messwerte

Ebenfalls falsch ist laut VCD auch die vorliegende Prognose, wie viele Schadstoffe durch den Ausbau in die Luft gelangen. Der VCD kritisiert, es seien Werte einer Messstation aus Schwabach verwendet worden und nicht die Werte von der Station in der Von-der-Tann-Straße in Nürnberg. Darüber hinaus sei das Gutachten methodisch fehlerhaft, heißt es in der Klagebegründung des VCD. Vorliegende Messergebnisse würden im Gutachten falsch oder gar nicht verwendet. Zudem habe der VCD mit eigenen Messungen nachgewiesen, dass die Hochrechnungen im Luftgutachten nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen.