Ausbau des Glasfasernetzes: Baumängel und Verzögerungen

Datenautobahn oder Trampelpfad? – Wie wichtig schnelles Internet heutzutage ist, hat die Corona-Krise deutlich gemacht. Seit 2013 fördert die Bayerische Staatsregierung den Glasfaserausbau - mit bislang 1,1 Milliarden Euro. Doch in der Realität gestaltet sich der Anschluss an das Glasfasernetz oft schwierig. Kommunen und Verbraucher haben mit Verzögerungen und Baumängeln zu kämpfen.

Lange Wartezeit auf den Glasfaserausbau

Mit schwerem Gerät sind sie vor Kurzem endlich angerückt - die Bauarbeiter, die Jürgen Wehr im oberbayerischen Aßling ein schnelleres Internet bringen sollen. Ewig habe es gedauert, bis der Glasfaserausbau begonnen habe, so Wehr. Letztes Jahr dann endlich ein Hoffnungsschimmer: Im September wurde die Hauptleitung in seiner Straße verlegt. "Und dann sollte eigentlich zeitnah die Erschließung der Häuser stattfinden, bis spätestens November. Das heißt, wir warten seit über einem halben Jahr darauf, dass diese Bauarbeiten stattfinden."

Bauarbeiter stehen unangekündigt im Garten

Einen Termin, wann die Bauarbeiter endlich anrücken würden, wurde Wehr nie mitgeteilt. Erst als er, mit der Kaffeetasse in der Hand, eines morgens zufällig aus dem Fenster sah, standen sie plötzlich in seinem Garten. Immer wieder habe er versucht, per E-Mail verbindlich Termine abzustimmen. Die Kommunikation mit der zuständigen Firma sei aber sehr schwierig bis unmöglich gewesen.

"Wir hatten keinen wirklichen Ansprechpartner und es lief alles unkoordiniert." Es seien beispielsweise per E-Mail Terminankündigungen verschickt worden, die aber nie eingehalten wurden. Die ganze Kommunikation und Abwicklung sei schwierig gewesen. Irgendwann habe dann eine Karte im Briefkasten gelegen, dass es eine Ansprechpartnerin gebe. Da sei aber weder eine E-Mail noch eine Telefonnummer darauf gewesen. Nur ein Name und die Info, dass das die Ansprechpartnerin sei, klagt der Glasfaser-Kunde Wehr.

Die zuständige Firma, die "Deutsche Glasfaser", widerspricht aber: Eine aktive Kundenkommunikation sei "regelmäßig und baubegleitend über verschiedene Kanäle" erfolgt. Für persönliche Rückfragen gebe es zusätzlich Baubüros vor Ort, coronabedingt seien die aber zeitweise geschlossen gewesen.

Subunternehmer findet Zugangspunkte für Glasfaseranschluss nicht

Nun aber laufen die Bauarbeiten vor Wehrs Haus. Durchgeführt werden sie von einem griechischen Bauunternehmen und die Probleme gehen damit weiter.

"Der Subunternehmer hat bei uns angefragt, welche Zugangspunkte es für unsere Häuser gibt. Das können wir als Endverbraucher ja gar nicht wissen!" Wo die Leitungen eingekoppelt werden, müsse das Unternehmen festlegen und nicht die Kunden.

Schlechte Verdichtung, unebene Asphaltierung und lose Steine

In der oberbayerischen Gemeinde Oberpframmern hat dasselbe Unternehmen 2018 Glasfaser-Kabel verlegt. Bis heute ist die 2.500 Einwohner-Gemeinde damit beschäftigt, die Baumängel zu beheben. Laut Andreas Bauer vom örtlichen Bauamt wurden die Kabel zum Teil nicht richtig umsandet und nicht tief genug verlegt. Oberflächen seien außerdem nicht korrekt verschlossen worden und Pflastersteine seien uneben verlegt worden.

Direkt vor dem Rathaus in Oberpframmern erkennt man einen neu asphaltierten Streifen, unter dem die Glasfaserleitung liegt. Zwischen neuem und alten Asphalt verläuft ein dunkelgraues Fugenband. "Hier sieht man, dass das Fugenband zu weit rechts eingebaut worden ist. Da dringt im Winter das Wasser ein und gefriert und dann kann es Frostschäden geben und die Straße hebt sich an der Stelle."

Auch an der Hauptstraße gibt es Baupannen. Direkt neben dem Verteilerkasten klafft ein Loch so groß wie ein Handball. "Schlechte Verdichtung", ärgert sich Andreas Bauer, "hier ist der ganze Untergrund abgesackt und jetzt hängen die Steine alle in der Luft, ohne dass unten drunter noch Material ist." Problematisch sei während der Verlegungsarbeiten auch gewesen, dass außer dem Bauleiter keiner Deutsch gesprochen habe, sagt Andreas Bauer.

Firma "Deutsche Glasfaser" im Mittelpunkt der Kritik

Auch andere bayerische Gemeinden berichten von derartigen und zum Teil noch massiveren Problemen mit der Deutschen Glasfaser und deren beauftragten Subunternehmen. Manche Kommunen vermuten sogar, dass dies ein generelles Problem in der Telekommunikationsbranche ist. Immer mehr Gemeinden beschweren sich über die unterschiedlichen Netzbetreiber.

Freude darüber, dass überhaupt ausgebaut wird

Gleichwohl gab es auch Gemeinden, die bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Glasfaserausbau gemacht haben. Der Bürgermeister des unterfränkischen Ortes Bessenbach, Christoph Ruppert, bemerkt beispielsweise, dass "die Deutsche Glasfaser, im Gegensatz zu etablierten Telekommunikationsanbietern, den Glasfaserausbau im ländlichen Raum überhaupt angeht."

Die Deutsche Glasfaser räumt auf Nachfrage ein, dass sich Unstimmigkeiten nicht immer vermeiden ließen, wenn man bedenke, dass "der Glasfaserausbau ein großes und enorm komplexes Infrastrukturprojekt ist – oftmals das größte in der Geschichte einer Gemeinde." Sollten Mängel beim Bau entstehen, so würden sie in der Regel zügig ausgebessert, versichert das Unternehmen.