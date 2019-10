Ausbau der digitalen Infrastruktur in Unterfranken kommt voran

Dieser Wert – 95 Prozent – liegt leicht über dem bayerischen Durchschnitt: 93,7 Prozent). Der Freistaat belegt hierbei der VBW zufolge einen bundesweiten Spitzenplatz, so die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Demnach könnten die meisten Haushalte also problemlos auf die gängigsten Angebote zugreifen, wie zum Beispiel Video-Streaming.

Schnelles Internet noch nicht überall in Unterfranken

Allerdings verweist die VBW auch auf Versorgungslücken, die es gerade im ländlichen Raum in Unterfranken gibt. Und: bei schnellem Internet mit bis zu 100 Mbit/s hinkt Unterfranken anderen Regierungsbezirken hinterher. Während bayernweit 67 Prozent der Haushalte darauf Zugriff haben, sind es in Unterfranken nur 59 Prozent. Gleichzeitig seien in Unterfranken derzeit noch unterdurchschnittlich wenige Haushalte an ein Glasfasernetz angebunden. Im gesamten Freistaat hätten 11,6 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss, in Unterfranken seien es etwa fünf Prozent weniger.

VBW: Gutes Mobilfunknetz in Unterfranken

Das Mobilfunknetz sei im bayerischen Vergleich in Unterfranken ebenfalls gut, sagte Wolfgang Fieber, Vorsitzender der Bezirksgruppe Unterfranken der VBW. Allerdings gebe es nach wie vor noch viele weiße Flecken, in denen es keinen Mobilfunkempfang gibt. Das sei für die Wirtschaft, insbesondere entlang der Verkehrsstraßen, ein Problem. "Wenn mir in der Zeit, in der ich reise, die Verbindung zusammenbricht, dann behindert mich das in der gesamten Arbeit", sagte Fieber.