Ausbau der B173 bei Lichtenfels soll Lärm und Abgase verringern

In Hochstadt im Landkreis Lichtenfels haben offiziell die Arbeiten für einen weiteren Bauabschnitt der B173 begonnen. Die neu geplante Strecke zwischen Michelau und Zettlitz soll vierspurig ausgebaut werden und die Ortschaften Hochstadt und Trieb vom Schwerlastverkehr entlasten.

Landkreis Lichtenfels: B173-Abschnitt soll 144 Millionen Euro kosten

Die neue Strecke führt nördlich an Trieb und südlich an Zettlitz vorbei und soll nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bis 2026 fertiggestellt sein. Der Bund investiert für das acht kilometerlange Teilstück rund 144 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) betonte, dass der Ausbau weniger Lärm und Abgase für die Anwohner bedeute: "Damit machen wir die B173 leistungsfähiger, verbessern die Verkehrssicherheit und beseitigen das enge Nadelöhr im Raum Kronach."

Ausbau der Bundestraße ist zum Teil umstritten

Täglich fahren nach Angaben des Straßenbauamts Bamberg rund 17.000 Fahrzeuge auf der Bundesstraße zwischen Michelau und Zettlitz. Über den Ausbau und die Streckenführung wird seit Jahren in der Politik und Bevölkerung kontrovers diskutiert. Anwohner in Hochstadt befürchten zum Beispiel, dass der Ort durch die neue Straße von anderen Ortsteilen getrennt wird. In den vergangenen Jahren hatte sich eine Bürgerbeteiligung gebildet.