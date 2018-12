Ausbau der A8: Wohl keine Mehrkostenerstattung für Pansuevia

Nach einer ersten Einschätzung des Oberlandesgerichts München wird das Unternehmen Pansuevia die Mehrkosten beim Ausbau der A8 zwischen Ulm und Augsburg in Höhe von 34,4 Millionen Euro wohl nicht vom Bund erstattet bekommen.

Entscheidung wohl im Februar

Vor dem Oberlandesgericht München legten heute beide Parteien ihre Sicht der Dinge dar. Der Bausenat hat nun einen Verkündungstermin in der Sache für den 12. Februar 2019 festgelegt. Bei diesem Termin könnte das Gericht eine Entscheidung verkünden – oder weitere Beweise beantragen.

Wer zahlt was?

Konkret geht es bei dem Streit um die Frage, welche Risiken die Pansuevia GmbH mit dem Konzessionsvertrag für den Ausbau der A8 übernommen hat und welche Leistungen vom Bund im Nachhinein vergolten werden müssen. Die Pansuevia macht vor Gericht mehrere Fälle geltend, in denen sie eine Nachzahlung fordert. So musste das Unternehmen eine neue Planung für den Ausbau erstellen und neue Untersuchungen zum Straßenbelag und dem Bodenaufbau entlang der Strecke durchführen. Außerdem sind dem Unternehmen Mehrkosten durch das schlechte Wetter und dadurch entstandene Verzögerungen entstanden. Auch diese Kosten will das Unternehmen vom Bund erstattet haben.

In erster Instanz gewann der Bund

Der Bund argumentiert vor Gericht, dass diese Fälle alle durch den Konzessionsvertrag abgegolten seien. Dieser Argumentation war auch das Landgericht München I in seinem Urteil gefolgt – Pansuevia hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Die Pansuevia GmbH hatte im Jahr 2011 mit dem Bund einen Konzessionsvertrag über den Ausbau der A8 zwischen Ulm und Augsburg abgeschlossen. Das Unternehmen erklärte sich darin dazu bereit, die Autobahn auf einer Strecke von 41 Kilometern sechsspurig auszubauen und danach 30 Jahre lang zu erhalten und zu betreiben. Dafür erhielt das Unternehmen eine Anschubfinanzierung von 75 Millionen Euro.