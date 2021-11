Ausbau der A8 bei Ulm für rund 400 Millionen Euro

Der Abschnitt ist der letzte vierstreifige und noch nicht ausgebaute Teil der A8 zwischen Hohenstadt auf der schwäbischen Alb und München. Teilweise befindet sich die Strecke noch auf dem Stand des ursprünglichen Baus von 1938, sie entspricht daher auch nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen.

Knapp 400 Millionen Euro für die Erweiterung auf 11 Kilometern

Jetzt hat die Autobahn GmbH des Bundes in Elchingen über die kommende Erweiterung der A8 informiert. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Elchingen wird die Autobahn in den kommenden Jahren von vier auf sechs Fahrspuren ausgebaut. Die Kosten für das 11,3 Kilometer lange Teilstück belaufen sich nach derzeitigen Planungen auf rund 391 Millionen Euro.

Schon jetzt 60.000 Fahrzeuge pro Tag

Auf dem Streckenabschnitt sind täglich 60.000 Fahrzeuge unterwegs, Prognosen zufolge wird der Verkehr in den kommenden Jahren noch um rund ein Viertel zunehmen. Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb begrüßt den Ausbau grundsätzlich. Entlang der Autobahn soll auf Höhe der Gemeinde ein großer Lärmschutzwall entstehen. Im März kommenden Jahres werden die Bauarbeiten auf bayerischer Seite beginnen. Den Verkehr am Autobahnkreuz von A7 und A8 während der Bauarbeiten voll aufrecht zu erhalten, das werde die größte Herausforderung sein, so ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Transeuropäische Verkehrsachse

Vor den jeweiligen Bauarbeiten sollen faunistische Untersuchungen stattfinden, um gegebenenfalls Zauneidechsen oder Haselmäuse umzusiedeln. Auf baden-württembergischer Seite wird der Bau im Jahr 2025 beginnen, das Gesamtprojekt soll dann 2031 abgeschlossen sein. Die A8 ist Teil der transeuropäischen Verkehrsachse von Frankreich nach Süd-Ost-Europa und über Deutschland hinaus bedeutend.