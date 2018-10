Aus welchen Berufen kommen Bayerns Landtagsabgeordnete?

In Bayern arbeiten von allen Erwerbstätigen 2,9 Prozent in der Land- und Forstwirtschaft, wenn man Haupt- und Nebenerwerbslandwirte berücksichtigt. Ganz anders im Landtag: Hier macht die Gruppe der Landwirte knapp 8 Prozent aus. Insgesamt sind 16 Abgeordnete Landwirte, Landwirtinnen und Förster, die meisten sind bei den Freien Wählern. Die fünf Biobauern finden sich vor allem bei den Grünen, aber auch bei CSU und AfD. Auch die Gruppe der Lehrer könnte man als überrepräsentiert bezeichnen. Mit 7,3 Prozent ist die Zahl fast vier Mal so hoch wie der Anteil der Lehrer an den Erwerbstätigen in Bayern.

Vergleichsweise wenig Handwerker im Landtag

Handwerker sind im Gegensatz dazu eher unterrepräsentiert. 7,5 Prozent in Bayern sind Handwerker, im Landtag sind es nur 4,4 Prozent. Prominenteste Vertreterin dieser Gruppe ist Ilse Aigner, die in dieser Wahlperiode von der CSU für das Amt der Landtagspräsidentin vorgeschlagen wurde. Sie hat eine Elektriker-Ausbildung, lange im Familienbetrieb gearbeitet und ist staatliche geprüfte Elektrotechnikerin.

Juristen sind die größte Gruppe

Wie oft in der Politik in Deutschland sind auch im Landtag die größte Gruppe, die man zusammenfassen kann, die Juristen. 21,5 Prozent der Abgeordneten haben ein Jurastudium abgeschlossen, darunter einige jetzige Staatsminister und Staatssekretäre und Ministerpräsident Markus Söder.

Akademiker-Überschuss

Vor allem, wenn man die Akademikerquote betrachtet, zeigt sich, dass der Landtag in diesem Fall kein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Knapp 70 Prozent der Abgeordneten hat einen Hochschabschluss einer Universität oder einer Fachhochschule. Laut Mikrozensus von 2017, der sich die Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren anschaut, sind es in Bayern nur 18 Prozent, die einen solchen Abschluss haben. Noch deutlicher ist der Unterschied beim Doktortitel: 1 Prozent der Bayern hat einen, im Gegensatz zu 13 Prozent der Abgeordneten.

Der zweite Bildungsweg

Allerdings haben nicht alle Abgeordneten den klassischen Weg vom Gymnasium mit Abitur und gleich darauffolgendem Studium gemacht. Klaus Stöttner von der CSU hat zum Beispiel zuerst eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert und dann ein Studium rangehangen. Einen solchen zweiten Bildungsweg findet man immer wieder in den Lebensläufen der Abgeordneten.

Schriftstellerin, Festwirtin, Musiklehrer

Unter den Abgeordneten finden sich außergewöhnliche Berufe. Die Grüne Sabine Weigand ist Schriftstellerin und verfasst historische Romane. Bei der FDP sticht Christoph Skutella als freiberuflicher Musiklehrer heraus. Jutta Widmann von den Freien Wählern ist Festwirtin und führt mit ihrem Mann als mittelständischen Betrieb ein Festzelt.

Vom Metallhandwerker zum Pfleger und Biobauern

Doch vor allem zeigt ein Blick in die früheren Berufe der Abgeordneten außergewöhnliche Lebensläufe und Lebensverläufe. Zum Beispiel hat Paul Knoblach, der neu für die Grünen in den Landtag eingezogen ist, ursprünglich Mechaniker gelernt. Ende der 70er-Jahre sattelte er um und wurde Krankenpfleger. Als Nebenerwerb übernahm er außerdem den Bauernhof seiner Eltern und stellt in den 80ern auf Biologische Landwirtschaft um. Geschichten wie diese finden sich immer wieder in den Biographien der Abgeordneten.