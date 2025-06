12.06.2025, 17:54 Uhr Audiobeitrag

> Aus Sorge um Vater: Kind übergibt Betrügern über 100.000 Euro

Aus Sorge um Vater: Kind übergibt Betrügern über 100.000 Euro

In Germering haben Betrüger von einem Kind über hunderttausend Euro erbeutet. Dem Mädchen wurde am Telefon erzählt, für den Vater solle eine Kaution hinterlegt werden, sonst müsse dieser in Haft. Aus Angst übergab das Kind dann den großen Geldbetrag.

Von David Herting