Aus Schneehaufen wird Schneemann Jakob

Auch wenn der Schnee in Oberfranken größtenteils schon weggetaut ist: Im Fichtelgebirge gibt es noch genug davon, um auch in diesem Jahr den Riesen-Schneemann Jakob mitten auf dem Bischofsgrüner Marktplatz bauen zu können. Bereits gestern (28.02.19) wurden zahlreiche Lkw-Ladungen Schnee aus Karches und vom Schneeberg angekarrt, um den weißen Riesen heute bauen zu können.

Einst größter Schneemann Deutschlands

So ist es Tradition: Immer am Freitag vor Rosenmontag wird gebaut. Den ganzen Tag über wollen die Schneemannbauer ihren Jakob entstehen lassen. In den Morgenstunden geht es los. Es ist mittlerweile der 34. Jakob. Seine Rekordhöhe von 12,60 Meter bei einem Umfang von knapp 30 Metern erreichte er im Jahr 2015. Den Titel des größten Schneemann Deutschlands musste er vor zwei Jahren an Niederbayern abtreten. In Sonnen bei Passau wurde damals ein Schneemann mit einer Höhe von 14,50 Metern gebaut.

Schneemannfest am Rosenmontag

Aber: Jakob hat die längste Tradition. Begonnen hat alles im Winter 1985 als "Schnapsidee" des Bischofsgrüner Skilehrers Horst Heidenreich. Als an einem Tag das Wetter zu schlecht zum Skifahren war, baute er mit ein paar Freunden einen großen Schneemann auf dem Marktplatz. Der erste Jakob war etwa drei Meter hoch. In den folgenden Jahren wurde Jakob von Jahr zu Jahr größer und höher. Tradition ist auch das Schneemannfest am Rosenmontag: mit Fackelzug, Blaskapelle und einem eigens für Jakob gebrautem Schneemannbier.