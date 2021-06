Aus Protest gegen UEFA: Regenbogenfarben in Fürth und Nürnberg

Die UEFA macht München einen Strich durch die Rechnung. Die geplante Aktion, im EM-Spiel gegen Ungarn die Arena in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, wird nicht zugelassen. Das stößt bei den beiden mittelfränkischen Fußballclubs 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth auf Unverständnis. In Fürth wird morgen der Sportpark Ronhof in den Regebogenfarben beleuchtet. Wie der Verein mitteilt, wird die Fassade der Haupttribüne dementsprechend illustriert.

Nürnberg will Solidarität mit München zeigen

Auch die Stadt Nürnberg wird am morgigen Mittwoch das VIP-Gebäude am Max-Morlock-Stadion in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Damit will die Stadt ihre Solidarität mit München bekunden. Bürgermeister Christian Vogel (SPD) erklärte dazu: "Das Nürnberger Max-Morlock-Stadion kann mangels passender Technik leider nicht in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Ich habe aber eben mit dem Betreiber vereinbart, dass wir aus Solidarität das VIP-Gebäude im Stadion in Regenbogenfarben illuminieren werden." Vogel selbst könne das verhalten der UEFA nicht nachvollziehen.

1. FC Nürnberg ändert Logo bei Twitter

Gemeinsam mit anderen Städten und Vereinen will Nürnberg damit ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Auch der 1. FC Nürnberg beteiligt sich an der Aktion und änderte bereits sein Twitter-Profilbild. Das FCN-Logo erscheint nun auf einem Regenbogen-Hintergrund statt einem roten Hintergrund.