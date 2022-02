Aus Not infiziert zur Prüfung? Streit an der Uni Augsburg

Pauline Haber öffnet eine Chatgruppe und liest Nachrichten vor. Unter anderem diese: "Ich kenne jetzt schon zwei Leute die aktuell positive Schnelltests haben und trotzdem nächste Woche in die Klausuren gehen wollen." Ein anderer User schreibt: "Dann testen sich halt viele nicht mehr vor den Prüfungen."

Ein Verhalten, dass Pauline von der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaften nicht gut findet. Verstehen kann sie es trotzdem. Denn anders als andere Fachschaften, bietet die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät keine Nachhol-Termine für Prüfungen an, die man wegen der Omikron-Welle verpasst hat.

"Das ist ein Witz"

"Wir sind einfach enttäuscht und sauer auf die Uni, dass wir so im Stich gelassen werden", sagt Pauline. "Ein Witz" nennt ein anderer das Verhalten der Fakultät. Ein anderer User schreibt in dem Chat, dass er aus Angst, die Prüfung wegen einer Infektion zu verpassen, "nicht mehr rausgeht".

Vor dem weißen Prüfungszelt, groß wie zwei Fußballfelder, das die Uni für die Prüfungen aufgebaut hat, drängen sich die Studierenden. Auch hier glauben viele, dass man sich eher infiziert ins Zelt setzt, anstatt auf die Teilnahme zu verzichten. Damit die monatelange Vorbereitung nicht umsonst war.

Gerade bei den Wirtschaftswissenschaften sei dies zu erwarten, sagt ein Student: "Es ist unverantwortlich, dass es keine Nachhol-Termine gibt. Wenn man wegen einer Infektion nun nicht teilnehmen kann, hat man im nächsten Semester die doppelte Anzahl an Prüfungen, also zwölf statt sechs. Das schafft meiner Meinung nach niemand."

Manche können sich ein längeres Studium nicht mehr leisten

Für viele könnte sich so das Studium verlängern. Und das, obwohl sich manche das Studium eh kaum mehr leisten können. Der Grund: In der Pandemie sind viele Studentenjobs weggefallen, gerade die in der Gastronomie, in den Bars und Clubs. Viele mussten ihre Rücklagen aufbrauchen, heißt es aus den Fachschaften.

Hinzu kommt, dass gerade in den Wirtschaftswissenschaften auch in diesem Semester kaum Vorlesungen im Hörsaal stattgefunden haben. Die Studentinnen und Studenten waren also gezwungen, sich selbst zu disziplinieren. Allein im WG-Zimmer statt Studentenleben auf dem Campus. Ein Umstand, der das Studieren nicht leichter macht.

Das sagt die Uni zu den Vorwürfen

Prof. Wolfgang Schultze, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, äußert sich nur schriftlich zu den Beschwerden der Studentinnen und Studenten: "In jedem Semester erscheinen im Durchschnitt ca. 25 Prozent der Studierenden nicht zu den angemeldeten Prüfungen. Dieser Prozentanteil ist in den vergangen Corona-Semestern nicht signifikant angestiegen."

Offen bleibt, wie viele davon von sich aus auf eine Prüfung verzichten. Der Anteil derer, die wegen einer Infektion zum Verzicht gezwungen werden, dürfte jedenfalls in der Omikron-Welle jedoch ungleich höher sein als sonst.

20.000 einzelne Prüfungen pro Semester

Der Dekan verweist aber auch auf die Organisation der Prüfungen: "Die Fakultät prüft in jedem Semester unsere ca. 4.000 Studierenden in ca. 130-150 Klausuren in einzelnen Fächern und nimmt dabei gleichzeitig auch Prüfungsleistungen von Studierenden anderer Fakultäten ab. Insgesamt ergibt dies ca. 20.000 einzelne Prüfungen in jedem Semester." 24 verschiedene Räumen würden dafür benötigt, rund 100 Mitarbeitende des Lehrstuhls müssten die Prüfungen beaufsichtigen.

Die Nachfrage, warum andere Fakultäten trotz des Organisations-Aufwands Nachhol-Klausuren anbieten, die Wirtschaftswissenschaften aber nicht, hat der Dekan bislang nicht beantwortet.