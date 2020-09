Aus Michelin-Werk Hallstadt soll ein "Clean Tech Park" werden

Der Reifenhersteller Michelin wird Anfang 2021 sein Werk in Hallstadt im Landkreis Bamberg schließen. Auf dem Gelände des bisherigen Michelin-Werks in Bamberg soll ein so genannter "Clean Tech Park" entstehen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (14.09.20) bekannt gegeben. Der "Clean Tech Park" ist ein Konzept, welches von der Stadt Hallstadt, dem Reifenhersteller Michelin und dem Landkreis Bamberg vorgeschlagen wurde, so ein Sprecher des Landratsamts Bamberg.

"Clean Rech Park" in Hallstadt will neue Mobilitätskonzepte entwickeln

Bei dem Konzept gehe es um die Frage, wie das Michelin-Areal revitalisiert werden kann. Neue Mobilitätskonzepte, Antriebssysteme und grüne Spitzentechnologien stünden im Fokus des "Clean Tech Parks". Mit dem vorgeschlagenen Konzept sollen für unterschiedlichen Unternehmen Lösungen gefunden werden, um dem Strukturwandel in der Automobilindustrie gewachsen zu sein.

Im Michelin-Werk sollen wasserstoffbasierte Antriebe hergestellt werden

Vorgeschlagen wurde zum Beispiel die Produktion wasserstoffbasierter Antriebe, digitaler Plattformen für nachhaltige Mobilität oder CO2-reduzierte Produktionsmethoden. Inwieweit das Konzept im Detail umgesetzt werden könne, werde in den nächsten Wochen mit der Staatsregierung besprochen, so der Sprecher des Landratsamts Bamberg weiter. Im September des vergangenen Jahres hatte das französische Unternehmen mitgeteilt, das Werk in Hallstadt schrittweise bis Anfang 2021 zu schließen.