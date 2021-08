Aus illegalem Welpenhandel - Bulldogge wird Werbestar

Bulldogge Willi ist dreieinhalb Jahre alt und seit Ende vergangenen Jahres das Werbegesicht für den Kaffee seines Besitzers, Volker Wöhle aus Bad Kissingen. Der 50-Jährige ist gelernter Barista und hat schon lange von einem eigenen Kaffeelabel geträumt. Als er im vergangenen Herbst eine Kaffeebohne für seinen Online-Handel in Bad Kissingen gefunden hatte, kam ihm die Idee, Willis Foto auf die Kaffeetüten zu drucken. Willis weißer Bulldoggen-Kopf ist jetzt auf den Verpackungen mit Kaffeebohnen aus Peru, Brasilien und Tansania zu sehen. Diesen verkauft Wöhle bisher auf Veranstaltungen und an Cafés in der Region.

Rettung aus illegalem Welpentransport

Dabei hatte Bulldogge Willi einen schweren Start ins Leben – mit nur vier Monaten wurde er mit seinen Geschwistern aus einem illegalen Welpentransport gerettet und ins Nürnberger Tierheim gebracht. Die Leiterin Tanja Schnabel erinnert sich noch gut an den Moment. Die geretteten Hunde seien oft verstört und nicht geimpft. Sie sagt: "Es ist bekannt, dass die Zustände dieser Vermehrstationen natürlich alles andere als gut für die Hunde sind. Die werden nicht anständig gefüttert, nicht anständig versorgt, sie hausen in irgendwelchen Verschlägen im Dreck. Die Mutterhündinnen sind reine Gebärmaschinen – die Kleinen werden viel zu jung von den Müttern weggerissen und haben dadurch einen ganz schweren Start ins Leben."

Mehr illegale Tiertransporte seit Corona

Seit Beginn dieses Jahres wurden in Bayern mehr als 500 illegale Welpen aufgegriffen. 2019 waren es in einem ganzen Jahr nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Bayern e.V. noch knapp 200. Schnabel sagt, die Pandemie habe das Problem erneut verstärkt: "Wir hatten jetzt im März einen Transport mit 100 Welpen und davor hatten wir bereits 30 illegal eingeführte Welpen aus verschiedenen kleineren Transporten – danach die gleiche Menge noch einmal. Es ist eine Katastrophe, das Veterinäramt beschlagnahmt im Moment wöchentlich."

Zum Artikel: Illegaler Welpenhandel boomt durch Corona und Weihnachten

Welpen nicht im Internet kaufen

Gegen dieses Problem wollen auch Volker Wöhle und seine Partnerin Anastasia Mac Isaac etwas tun und spenden daher pro verkauftem Kilo einen Euro an das Nürnberger Tierheim, sowie monatlich eine Kaffeelieferung für das gesamte Team. Auch weil das Paar selbst miterlebt haben, wie verstört und ängstlich Willi war, als sie ihn vor drei Jahren zu sich genommen haben, appellieren sie an andere potentielle Hundebesitzer: "Es ist wichtig, zu recherchieren, wo der Hund herkommt und nicht in irgendwelchen dubiosen Kleinanzeigen zu schauen, nur damit man den Hund möglichst günstig bekommt. Das ist das Schlimme, wenn mit solchen Transporten so viel Geld verdient wird."

Kaffee wohl auch demnächst im Supermarkt

Als nächstes Geschäftsziel möchte das Paar aus Bad Kissingen seinen "Bulldogg-Coffee" auch in Supermärkten in der Region verkaufen. Denn sie haben bereits gemerkt, dass ihre Geschäftsidee mit Willi als Werbegesicht bei beiden gut ankommt - bei Kaffeeliebhabern und bei Tierfreunden.