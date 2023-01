Artikel mit Audio-Inhalten

> Aus Gericht entflohener Mörder wird nach Bayern ausgeliefert

Mit einem Sprung aus einem Fenster im Regensburger Amtsgericht war ein verurteilter Mörder Anfang Januar in Freiheit gelangt. Drei Tage später war die Flucht des 40-Jährigen in Frankreich zu Ende. Schon bald wird der Mann wieder in Bayern sein.