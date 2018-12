Aus für Steinkohle: Wie Stockheim damit fertig wurde

Schon 1968 wurde die Steinkohlezeche in Stockheim geschlossen. Doch der Bergbauverein erinnert an die Geschichte der einzigen derartigen Zeche in Bayern und sorgt so dafür, dass die Region um Stockheim auch ein halbes Jahrhundert danach noch vom Bergbau geprägt wird. Denn das Erbe des Bergbaus ist eine Touristenattraktion.

Stumme Zeugen einer vergangenen Zeit

Wer auf das Gelände der ehemaligen Katharinenzeche gelangt, sieht zunächst nicht viel: Drei Loren – jene kleinen Wagons, die zur Förderung der Steinkohle genutzt wurden – ein verfallenes Gebäude, ein paar Bäume und ein mannshoher Hügel, in den eine Tür führt. Mehr nicht. So kann sich zunächst niemand vorstellen, dass hier einst das einzige bayerische Steinkohlebergwerk stand. Wahrscheinlich wäre es ganz vergessen worden, gäbe es nicht Menschen wie Günter Scheeler und Gerwin Eidloth vom Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim. Sie haben den Schlüssel für die dicke Holztür und sperren sie Interessierten gerne auf.

Schaustollen bietet ersten Eindruck

Ein Schaustollen zeigt, wie damals Kohle abgebaut wurde. Nach zehn Metern ist der aber zu Ende. Wer mehr sehen will, der muss zum Museum – dem Magazin – gehen, das rund 100 Meter entfernt im Bauhof untergebracht ist. Hier bekommt man durch alte Fotos, Geräte und Modelle einen Eindruck, wie die Arbeit in den Stollen, die bis 340 Meter unter der Erde lagen, gewesen ist.

"Es war hier nicht so wie im Ruhrgebiet. Bei uns hat es keine Hobel gegeben. Das die Kohle abgehobelt worden ist und gleich auf ein Förderband gefallen ist, so war das nicht. In Stockheim wurde noch richtig mit dem Pick-Hammer, mit dem Pickel und mit der Schaufel gearbeitet." Gerwin Eidloth

Schließung konnte kompensiert werden

1968 war die Zeit des Bergbaus hier in Stockheim zu Ende. Zu teuer war die Produktion. Der Freistaat Bayern wollte die Kohleförderung nicht mehr subventionieren. Das hatte sich über Jahre hinweg aber schon angedeutet. Von einstmals rund 500 Bergleuten in den 50er-Jahren gab es zu diesem Zeitpunkt nur noch knapp 70. Versprochen wurde, dass sich eine Firma, die Öltanks herstellt, in Stockheim ansiedelt. Man fürchtete aber, dass dieses Versprechen nicht gehalten wird. Im ehemaligen Zonenrandgebiet war es damals schwer, neue Unternehmen anzusiedeln, weil das nur mit Förderungen gelang. Letztlich konnten die Versprechen aber gehalten werden.

"Es wurde ein Industriegebiet, die Firma Kunze Tankbau, hier angesiedelt, da wurden Schweißkurse angeboten und die sind da unten im Tankbau untergekommen. Andere, die sich da nicht beteiligt haben, sind dann zu Siemens nach Neustadt bei Coburg oder nach Redwitz. Alle sind alle untergekommen." Gerwin Eidloth

Engagement und Investitionen

Als das Bergwerk dichtmachte, wurden die Stollen mit Kies verfüllt. Die Fördertürme verfielen und wurden schließlich abgerissen. Erst seit rund 15 Jahren wird die Geschichte wiederentdeckt. Zusammen mit der Bergmannskapelle und dem Knappenverein versucht der Förderverein, Touristen hierher zu locken. Rund 800 haben im vergangen Jahr die Zeche besucht. Es sollen aber noch mehr werden, sagt Günter Scheler.

Denn in Stockheim gibt es drei bergbaugeschichtliche Wanderwege. Der älteste wird gerade saniert und soll im Frühjahr wieder genutzt werden können. Am liebsten würde der Bergbauverein einen alten Schacht wiederbeleben – doch dazu braucht es viel Geld. Und das hat der Verein nicht. Aber die Mitglieder wollen dranbleiben und die Geschichte des Bergbaus wiederbeleben.