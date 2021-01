Aus für Skilift zum Mieten - Ministerium stoppt Genehmigung

Ganz Corona-konform hat der Skilift am Bromberg bei Böbing stundenweise den Lift an Familien und Hausstände vermietet. Das zuständige Landratsamt Weilheim-Schongau hatte den Betrieb offiziell erlaubt. Doch jetzt ist mit dem Skivergnügen schon wieder Schluss: Das bayerische Wirtschaftsministerium beendete den Pistenspaß auf Anordnung. Gemäß der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung sei der Betrieb von Seilbahnen untersagt. Das gelte unabhängig davon, wer den Lift benutze, so das Wirtschaftsministerium.

Herber Schlag für Familienbetrieb

Dies sei für den kleinen Familienlift am Bromberg ein herber Schlag, sagte Liftbetreiber Christoph Erhard dem Bayerischen Rundfunk. Die Idee, den Lift stundenweise zu vermieten, sei der Renner gewesen. Der komplette Januar sei ausgebucht gewesen. Für 110 Euro in der Stunde konnten sich Familien oder Hausstände einmieten, der Lift wurde ihnen also privat für den Zeitraum überlassen. Erhard und sein Team überwachten, dass kein anderer sonst auf der Piste war.

"Ober sticht Unter"

Das Hygieniekonzept war mit dem Landratsamt abgestimmt und genehmigt. Doch letztlich "sticht Ober Unter" sagt, Erhard. Die Entscheidung könne er jedoch nicht nachvollziehen. Eigentlich hoffte er auf einen Nachahmeffekt für andere kleine Skilifte. Schließlich bestünde ja kein Ansteckungsrisiko und viele Betriebe bangten um ihre Existenz. Doch genau diesen Nachahmeffekt wollte anscheinend das Ministerium zum Schutz vor Ansteckungen unterbinden. Nach dem Verbot sieht Erhard jetzt keine Chance mehr, dass in dieser Saison der Bromberg-Lift noch einmal anfährt.