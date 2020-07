Aus für Naturerlebniszentrum "Arte Noah" bei Rehau

Trotz jahrelanger intensiver Vorbereitung ist jetzt das ehrgeizige Projekt "Naturerlebnis-Zentrum Arte Noah" in Rehau im Landkreis Hof gescheitert. Eigentlich sollten sich dort jährlich rund 80.000 Besucher mit der Artenvielfalt beschäftigen. Doch der Rehauer Stadtrat hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Pläne zu stoppen.

Stadt Rehau konnte den Freistaat nicht überzeugen

Dabei war das 15 Millionen-Euro-Projekt bei den Stadtrats-Parteien, Bürgern, Umwelt-Verbänden und auch in der überregionalen Politik auf breite Zustimmung gestoßen. Doch letztendlich konnte die Stadt Rehau den Freistaat nicht überzeugen, endgültig mit einzusteigen, erklärt Bürgermeister Michael Abraham (CSU) im BR-Gespräch. Allerdings hatte der Freistaat sich über Jahre hinweg mit insgesamt rund 400.000 Euro an Zuschüssen für die Machbarkeitsstudie, ein Ausstellungs-Konzept und einen europaweiten Architektur-Wettbewerb beteiligt.

Viele Zuständigkeitswechsel als möglicher Grund für Scheitern des Projekts

Zum Ende hin, war Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) Ansprechpartner. "Durch die vielen Zuständigkeitswechsel in den Ministerien wurden dann andere Projekte favorisiert", so der Rehauer Bürgermeister. "Das muss man sportlich nehmen. Aber natürlich bin ich andererseits auch enttäuscht, ich finde es sehr schade, dass wir das Projekt an den Nagel hängen – denn das Thema Artenvielfalt entspricht ja dem Zeitgeist".

"Arte Noha" sollte rund 80.000 Besucher jährlich anlocken

Studien waren von rund 80.000 Besuchern im Jahr ausgegangen – sie sollten in der "Arte Noah" die Artenvielfalt mit allen Sinnen erleben. Und dafür wäre der Standort direkt am "Grünen Band Europa", an der deutsch-tschechischen Grenze, im Rehauer Stadtteil Neuhausen, ideal gewesen, so Bürgermeister Abraham: "Die Besucher-Zahl von 80.000 war nicht zu hoch angesetzt, wir haben uns da zum Beispiel am Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth orientiert." Vorbilder des Naturerlebniszentrums waren etwa auch das vielbesuchte Haus der Berge in Berchtesgaden oder das Erlebniszentrum "Naturgewalten" auf Sylt.

Kosten in Höhe von 770.000 Euro für bisherige Studien

Der Architekturwettbewerb für die geplante "Arte Noah" war 2017 auf großes Interesse gestoßen: 60 Büros aus ganz Europa hatten sich beteiligt. Gewonnen hatte dann schließlich das renommierte spanische Architekturbüro Miralles-Tagliabue EMBT, das unter anderem auch das neue schottische Parlament in Edinburgh entworfen hatte. Doch dieser Siegerentwurf landet nun endgültig in der Schublade. Die verschiedenen Studien für das Projekt haben nach Auskunft des Bürgermeisters rund 770.000 Euro gekostet – davon zahlte die oberfränkische Kleinstadt rund 200.000 Euro.