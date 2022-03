Aus für Maskenpflicht am Platz: Was Schulkinder dazu sagen

Der Mund-Nasen-Schutz auf der Schulbank ist für Grundschüler Geschichte. Auch in Unterfranken müssen am Platz keine Masken mehr getragen werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass die regelmäßigen Pooltests beibehalten werden. Unterwegs im Schulhaus, also etwa in Treppenhäusern, auf Gängen und in Toiletten, muss weiter die Maske getragen werden. Auch für Lehrkräfte an den Grundschulen gilt die Maskenpflicht weiter.

Sobald es in einer Klasse einen Corona-Fall gibt, gilt die Maskenpflicht außerdem wieder für fünf Tage auch am Platz. Freiwillig können die Grundschülerinnen und –Schüler die Maske selbstverständlich weiter tragen.

Rektorin hält Lockerung aktuell für falsches Signal

Dass die Maskenpflicht am Platz entfällt, gilt auch in der Grundschule am Zabelstein in Traustadt im Landkreis Schweinfurt. Glücklich ist Rektorin Petra Hergenröther mit dem Zeitpunkt allerdings nicht. "Wir hatten noch nie so viele Infektionen an der Schule wie zurzeit, deshalb halten wir die Lockerung jetzt für das falsche Signal. Wir alle wollen keine Masken mehr tragen. Wir alle wollen aber auch raus aus der Pandemie."

Manche Schüler freut's, manche wollen die Maske weiter tragen

Sie appelliert auch an die Eltern, dass die Kinder die Maske freiwillig weiterhin tragen. Bei den Schülern sind die Reaktionen gespalten. Einige sind froh über die neu gewonnene Freiheit, finden die Maske "nervig" und wollen besser atmen. Andere wollen sie freiwillig auch am Platz weitertragen – vor allem, um mit der Familie gemeinsam Ostern feiern zu können und nicht in Quarantäne zu müssen.

Weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern

Seit vergangenem Wochenende sind in Bayern durch das neue Infektionsschutzgesetz viele Corona-Regeln weggefallen. Einige Maßnahmen gelten aber weiter bis 2. April. Weggefallen ist etwa das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie. Auch Jahrmärkte und Volksfeste dürfen wieder stattfinden. Außerdem entfallen die Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen für Sport- und Kulturveranstaltungen. Hingegen gilt unter anderem noch bis zum 2. April die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, so etwa auch im Handel.