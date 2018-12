Aus für Gersthofer Backbetriebe - Mitarbeiter protestieren

Die Beschäftigten der insolventen und inzwischen geschlossenen Gersthofer Backbetriebe wollen mit einer Demonstration auf ihre Lage aufmerksam machen. Um 15 Uhr wollen sich die Demonstranten am Augsburger Königsplatz treffen. Anschließend wollen sie vor eine geschlossene Filiale der Bäckereikette Lechbäck, die ebenfalls zu dem insolventen Unternehmen gehört, am Martin-Luther-Platz ziehen, so die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG).

Mitarbeiter können Rechnungen nicht bezahlen

Über 400 Mitarbeiter verlieren bei den Backbetrieben und der Bäckereikette ihren Job. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Mitarbeiter ihren Lohn für die erste Dezemberwoche nicht erhalten hätten und nun ohne Absicherung dastünden. Viele seien nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Gewerkschaft NGG fordert eine Abfindung der Betroffenen und einen Sozialplan. Das sei das Mindeste, was die Arbeitnehmer verdienten, so die NGG.

Haindl-Dynastie steht in Augsburg für soziale Verantwortung

Die Gewerkschaft und die Mitarbeiter appellieren damit an die soziale Verantwortung der Serafin-Unternehmensgruppe, den Eigentümer der Gersthofer Backbetriebe – und das nicht ohne Grund. Gründer von Serafin ist Philipp Haindl. Haindl ist Chef einer großen Holding und stammt aus der Haindl-Dynastie. Der Name ist in Augsburg seit 1849 ein Begriff und untrennbar verbunden mit sozialer Verantwortung.

Haindl führte früh Betriebskrankenkasse ein

Clemens Haindl, der Vater von Philipp Haindl war Chef eines großen Papierherstellers. Das Unternehmen war schon lange in Familienbesitz. Die Mitarbeiter dort hatten schon eine Betriebskrankenkasse, lange bevor Bismarck die erste Krankenversicherung einführte. Als Clemens Haindl das Unternehmen 2001 an einen finnischen Investor verkaufte, lies er ein Prozent der Verkaufssumme an die Belegschaft ausschütten – an die 20.000 Mark bekam jeder Mitarbeiter.

Serafin-Unternehmensgruppe kündigt finanzielle Unterstützung an

Philipp Haindl kauft und verkauft als Investor nun mittelständische Betriebe. In Interviews betont er, dass es ihm darum gehe, dass die Betriebe auch in 10 oder 20 Jahren noch am Markt sind. Im Fall der Gersthofer Backbetriebe scheint er der sozialen Tradition seiner Familie aber nicht gerecht werden zu können, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag.

In einem Antwortschreiben auf eine Interviewanfrage des Bayerischen Rundfunks hat die Serafin-Holding angekündigt, dass sie bereit sei, "einen siebenstelligen Betrag zur Abmilderung eventueller Folgewirkungen auf die Mitarbeiter beizusteuern und eine eventuelle Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft für die Mitarbeiter zu finanzieren".

Angebot der Unternehmensleitung ein Schlag ins Gesicht

Vielen Mitarbeitern und Gewerkschaftern treibt diese Ankündigung allerdings die Zornesröte ins Gesicht. Sie sagen, diesen Betrag habe die Serafin-Unternehmensgruppe in der Portokasse. Denn die Löhne für Oktober, November und Dezember wurden im Zuge des Schutzschirminsolvenzverfahrens vom Staat ausgezahlt, so die Gewerkschaft NGG.

Über drei Millionen Euro habe sich die Unternehmensgruppe allein dadurch gespart. Auch eine fällige Lohnerhöhung im Frühjahr sei bereits ausgefallen. Damals hieß es laut Gewerkschaft, das sei eine Investition in die Zukunft. Vor diesem Hintergrund sei das Angebot der Serafin eher ein Schlag ins Gesicht, so ein Gewerkschaftsmitglied gegenüber dem BR.