Aus für Gemeinschaftsprojekt: Uffenheimer Altstadtmarkt schließt

Problem für regionale Vermarkter

Die Landwirte aus der Region wird die Schließung des Altstadtmarktes nun besonders treffen, sagt Erika Herbst, die ebenfalls zum Führungsteam des Ladens gehört. Für sie falle der Altstadtmarkt als Abnehmer und damit als Verkaufsfläche nun weg. Viele von ihnen reagierten gegenüber Erika Herbst traurig und auch wütend. "Oft sind sie auch nicht groß genug, um an Edeka oder andere Märke zu liefern", sagt sie. "Das ist sehr schwierig, das reißt da auch wieder ein Loch in die regionale Vermarktung."

Ladensterben: Dieses Ende nur der Anfang?

Erika Herbst befürchtet, dass das Aus vom Altstadtmarkt in Uffenheim nur der Beginn für das Sterben weiterer regionaler Lebensmittelgeschäfte ist. Die Preise sind in den kleinen Märkten etwas höher und das Sparen der Bürgerinnen und Bürger werde anhalten. Sie fürchtet einen "Dominoeffekt" und geht davon aus, dass man bald nur noch das überregional bestimmte Sortiment in großen Supermärkten kaufen kann.

Auch Unverpackt-Läden in der Region kämpfen oder haben schon schließen müssen und andere kleinen Regionalmärkten würden ebenfalls die Inflation und Energiekrise bemerken. Das ist für Erika Herbst eine "gang ganz schlechte Tendenz". Trotz der Schließung in wenigen Tagen glauben die Betreiberinnen an ihr Konzept und hoffen für die regionalen Märkte auf wirtschaftlich und politisch bessere Zeiten.