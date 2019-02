vor etwa einer Stunde

Aus für ehemalige US-Tankstelle in Würzburg

Ein markantes Zeugnis von über 60 Jahren US-Präsenz in Würzburg verschwindet: Am Abend hat sich der Würzburger Stadtrat mit deutlicher Mehrheit gegen weitergehende Planungen für die ehemalige Tankstelle der US-Garnison am Hubland ausgesprochen.