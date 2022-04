Aus für die "Wärschtlamo"-Ampelmännchen in Hof

Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) erklärte nach einer Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend auf BR-Anfrage das Ende der "Wärschtlamo"-Ampel in Hof. "Da kam die klare Aussage der Regierung, dass eine solche Fußgängerampel rechtswidrig wäre. Das ist sehr schade", so Döhla.

Stattdessen solle demnächst unter anderem ein "Wärschtlamo-Weg" mit Logos auf den Gehsteigen durch die Innenstadt den besonderen Berufsstand der Hofer Wärschtlamänner würdigen.

Regierung untersagt "Wärschtlamo" als Ampellicht

Hof ist bundesweit die einzige Stadt, in der seit über 150 Jahren Wurstverkäufer direkt am Straßenrand frischgebrühte Wiener und andere Würste aus dem typischen Messingkessel anbieten. Auch die Regierung von Oberfranken schätzt nach eigener Aussage die Bedeutung des "Wärschtlamo" als "sympathisches, identitätsstiftendes Aushängeschild der Stadt und als oberfränkischen Genussbotschafter". Doch gleichzeitig hatte die Genehmigungsbehörde bereits im Vorfeld der Sitzung auf BR-Anfrage erklärt, dass aufgrund der Straßenverkehrsordnung und weltweit geltender Gestaltungsabkommen für Ampeln keine Ausnahme-Genehmigung für den "Wärschtlamo" möglich sei.

Unterschiedliche Ampelmännchen leuchten in Deutschland

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Patrick Leitl zeigte sich sehr verwundert über diese Einschätzung. Anders als in Bayern gibt es in zahlreichen anderen Bundesländern bereits eine Vielzahl von Ausnahme-Genehmigungen: Unter anderem leuchten in Mainz die "Mainzelmännchen", in Bremen die "Bremer Stadtmusikanten", in Friedberg Elvis Presley oder in Neuruppin der Dichter Theodor Fontane in Grün und Rot auf Ampeln.

Hof plant "Wärschtlamo-Weg"

Unabhängig vom "Wärschtlamo"-Ampelmännchen entwickelt das Hofer Stadtmarketing momentan weitere Ideen, um die Hofer Kultfigur noch stärker im Stadtbild zu verankern. So kann zum Beispiel ein neuentwickeltes Logo auf den Cappuccino-Schaum gestreut werden. Außerdem soll das Logo auch dauerhaft auf die Gehsteige in der Innenstadt aufgebracht werden. Wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärte, soll dieser "Wärschtlamo-Weg" spätestens im September, zum 151. Geburtstag des einzigartigen Berufsstandes, fertig sein.

Am 6. September 1871 wurde der erste Brühwurst-Verkäufer - in Hof "Wärschtlamo" genannt – ins Gewerberegister der Stadt eingetragen.