Aus für das Weihnachtshaus? Dekoration in der Energiekrise

Oliver Schott und seine Frau Michaela bewohnen ein großes, rotes Haus am Ortsrand von Schwaig. In der Vorweihnachtszeit wird das samt Garten in der Regel ordentlich weihnachtlich ausgestattet: 10.000 LEDS, selbst gebauter, blinkender, runder Weihnachtsbaum, verschiedene leuchtende Aufstellfiguren, Schlitten und massig Kugeln. Eben ein echter Hingucker für die ganze Nachbarschaft in Schwaig. Die große Illumination in Zeiten der Energiekrise, ist das dieses Jahr aber überhaupt vertretbar?

Weihnachtsdeko: Lichter aus oder nicht?

Der 42-jährige Gospelsänger aus Schwaig ist Weihnachtsfan durch und durch. Es ist zwar noch ein bisschen früh, die Weihnachtsutensilien aus dem Keller zu tragen, gleichzeitig gewissermaßen aber auch eine Art Tradition für Familie Schott. Im Herbst wird gecheckt, ob noch alle Lichtlein leuchten, der überdimensionale Weihnachtsmann keine Risse aufweist und die Beine der weißen Rentiere noch tragen. In diesem Jahr stellt sich Oliver und Michaela allerdings die Frage, ob dieses Jahr wirklich alle Lichter brennen sollen, in Zeiten des angesagten Energiesparens. Darüber haben die Schotts länger diskutiert und sich letztlich für die Beleuchtung entschieden.

"Ganz ohne geht es nicht, wir werden dieses Jahr aber das Ganze drei Wochen kürzer stattfinden lassen." Oliver Schott, Gospelsänger

Verkürzter Weihnachtszauber

Beleuchtet werde zudem ausschließlich mit LEDs und viele Elemente benötigten gar keinen Strom. Rund 100 Euro mehr für Strom kostete der Weihnachtszauber in den vergangenen Jahren. Wie das heuer zu Buche schlage, sie noch ziemlich ungewiss. Zumindest einen zeitlich verkürzten Weihnachtspaß wollen die Schotts sich und anderen dennoch gönnen.

"Es wäre vor allem für viele Kinder sicher eine Enttäuschung, wenn wir nichts machen." Michaela Schott

50.000 LEDs bleiben aus

Nur ein paar Straßen weiter in Behringersdorf wohnt Ronald Schneider. Sein Haus steht direkt an der Bundesstraße, ist also von vielen gut zu sehen. In der Weihnachtszeit leuchten hier normalerweise 50.000 LEDs. Rund 600 Euro für Strom zahlt der Bauunternehmer Jahr für Jahr für dieses Vergnügen. Doch heuer wird es wohl überwiegend dunkel bleiben bei Familie Schneider.

"Wir haben uns entschieden, fast nichts zu machen. Wir glauben, es könnte einfach falsch rüber kommen dieses Jahr." Ronald Schneider, Bauunternehmer

Spende statt Weihnachtsbeleuchtung und Lichterketten

Das gesparte Geld wolle er spenden für Kinder in Not. Daran will sich auch Oliver Schott beteiligen. Der 42-jährige hat mittlerweile den Weihnachtsmann in Lebensgröße auf dem Garagendach platziert, den wolle er gleich oben lassen für die Vorweihnachtszeit. Die Entscheidung, das Haus aufwendig zu schmücken, werde sicherlich für Diskussionen sorgen, das ist den Schotts bewusst, aber das müsse man eben in Kauf nehmen.