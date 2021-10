Aus für bunte Tattoos? EU-Verordnung streicht viele Farben

Tattoo-Farben: Keine wissenschaftlichen Belege für mögliche Gesundheitsgefahr

Professor Wolfgang Bäumler, Diplom-Physiker und Tattoo-Experte an der Universität Regensburg, beschäftigt sich schon länger mit der Thematik. Er hält die REACH-Verordnung und das damit einhergehende Verbot vieler Tattoofarben so wie es nun geplant ist, für nicht richtig. Man wisse zwar bei einigen Stoffen, dass die gesundheitsschädlich seien, bei vielen wisse man es aber nicht. Er plädiert deshalb für eine Risikobewertung der einzelnen Stoffe statt pauschal alle zu verbieten.

Pro Tattoo-Farbe sind es etwa rund 100 verschiedene Bestandteile, also Pigmente oder Konservierungsstoffe, die darin enthalten sind. Geklärt werden müsse auch, so Bäumler, in welcher Dosis und Zusammensetzung die Stoffe möglicherweise gefährlich sind oder nicht. Während man zum Beispiel die negativen Auswirkungen von Nikotin oder Alkohol auf den Körper genau untersucht habe und auch wisse, welche schädlichen Folgen das haben kann, sei es auf dem Gebiet der Tattoo-Farben wissenschaftlich noch sehr mau. Hier wisse man über die genauen Gefahren oft nicht ausreichend Bescheid, so Bäumler.

US-Hersteller kündigt EU-konforme Tattoo-Farben an

Jack Rebel und sein Team stechen auch schwarz-weiße Tattoos. Diese Farben entsprechen bereits der EU- Verordnung und viele Kunden würden ihnen auch ohne bunte Farben die Treue halten, sagt der Tätowierer. Trotzdem - ohne gute Farben bricht dem Studio ein großer Teil weg. Ein bisschen Hoffnung gibt es allerdings auch: Zwei große US-Hersteller haben angekündigt, REACH-konforme Farben auf den Markt zu bringen. Ob und wann diese kommen und ob sie dann auch in der EU zugelassen werden, sei noch unklar, so Jack Rebel.

Alica Wildenauer versucht nun möglichst in diesem Jahr noch ihre bunten Tattoos fertig stechen zu lassen und hofft, dass der Markt schon irgendeine Lösung finden werde, dass auch in Zukunft bunte Tattoo-Farben erlaubt sind.