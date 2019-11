Aus für Ansbacher Adidas-Speedfactory: 100 Mitarbeiter betroffen

Insgesamt arbeiten rund 270 Mitarbeiter an der Produktionsstätte Ansbach/Bordenswind. Rund 100 von ihnen sind von der geplanten "Speedfactory"-Schließung betroffen, wie Adidas' Kooperationspartner Oechsler Motion GmbH auf BR-Anfrage schriftlich bestätigt. Das Unternehmen wurde am 29. Oktober von Adidas über die geplante Schließung der Speedfactories in Ansbach und im US-amerikanischen Atlanta informiert.

Nur die Speedfactory-Produktion betroffen

Diese Entscheidung von Adidas betreffe ausschließlich die Speedfactory-Produktion, alle anderen Kooperationen blieben bestehen. So laufe zum Beispiel die Produktion von Sohlen für Sportschuhe im 3D-Druckverfahren weiter. Betriebsbedingte Kündigungen seien nach aktuellem Stand nicht zu vermeiden. Es werde aber auf jeden Fall versucht, betroffene Mitarbeiter und ihr Know-How in das 3D-Druck-Team zu integrieren. Dieses soll personell neu aufgestellt werden.

"Mit der Speedfactory-Produktion für Adidas haben wir äußerst wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die bereits in die Fertigung anderer Geschäftsbereiche des Oechsler-Konzerns – Automotive, Medical und Innovative Solutions – eingeflossen sind und auch künftig weiter einfließen werden" Claudius M. Kozlik, Vorstandsvorsitzender der Oechsler AG.

Weitere Details will die Geschäftsleitung von Oechsler bis Ende November bekanntgeben.

Technologie soll in Vietnam und China eingesetzt werden

Adidas will nach eigenen Angaben an der Technologie festhalten und das Sortiment an Produkten mit kurzer Fertigungszeit ausweiten. Die Speedfactory-Technologien sollen ab Ende dieses Jahres bei zwei Zulieferbetrieben in Vietnam und China eingesetzt werden. Das Unternehmen verspricht sich davon eine bessere Ausnutzung bestehender Produktionskapazitäten und mehr Flexibilität in der Gestaltung der Produkte.

So sind nicht nur Laufschuhe, sondern auch andere Modelle geplant, die schnell und nach Kundenwünschen produziert werden. Insgesamt soll die Sparte auch rentabler werden. Prozessinnovationen in der Lieferkette werden, so der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach, künftig am Standort in Scheinfeld, im sogenannten adiLab, erprobt. 2018 hatten Adidas und Oechsler mit der 2017 eingeweihten Speedfactory noch den Deutschen Innovationspreis gewonnen.