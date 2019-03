Aus "Friday for Future" wird in Bogen "Parents for Future"

Mit einem Schulstreik und einer Demonstration vor dem Rathaus in Bogen fordern am Freitag Schülerinnen, Schüler und Eltern einschneidende Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Aktion führt die im Internet gestartete Aktion "Fridays for Future" von Schülern unter dem Motto "Parents for Future" fort.

Auch Eltern setzen sich jetzt für eine bessere Zukunft ein

Angemeldet hat die Demonstration in Bogen Uli Holzapfel, der drei Kinder hat und auch als Ordner dabei sein wird. Er unterstreicht, dass er ausdrücklich nicht zum Schule-Schwänzen animiert, sondern lediglich die Ziele seines Sohnes unterstützt, der sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzt.

Appell richtet sich nicht nur an Politiker

Der 16-jährige Matthias Holzapfel appelliert mit seiner Aktion ausdrücklich nicht nur an Politiker:

"Ich finde, es ist wichtig zu zeigen, dass nicht nur die Politik etwas ändern muss, sondern jeder etwas zum Klimaschutz betragen kann und sollte - auch wenn dafür einige Schulstunden für mich draufgehen."

Der Veranstalter rechnet nach eigenen Angaben mit fünf bis 20 Teilnehmern.