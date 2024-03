Aus Franken zum Film: Stuntman und Schauspieler Lukas Hunecker

Der 26 Jahre alte Lukas Hunecker steht in etwa fünf Metern Höhe auf einer Halle auf einem verlassenen Fabrikgelände bei Schwabach. Am Boden ist ein riesiges Luftkissen aufgebaut. Lukas ist Stuntman und Schauspieler und trainiert zusammen mit dem Stuntteam Germany "abstürzen". Auch wenn solche Sprünge zum Repertoire eines Stuntmans gehören, hat Lukas immer Respekt davor. "Ein bisschen aufpassen muss man immer. Man kann da nicht so larifari reingehen", sagt der 26-Jährige.

Sicherheit ist die Lebensversicherung

Matthias Schendel vom Stuntteam Germany überprüft zusammen mit Lukas noch einmal, ob das Luftkissen in Ordnung ist. Sicherheit hat die oberste Priorität bei den Stuntmen. Das ist ihre Lebensversicherung. "Wenn der Lukas da reinspringt und aus zehn, elf Metern kommt, dann schlägt der mit 40, 50 km/h ein, bringt wahnsinnig kinetische Energie mit, wenn das Luftkissen dann nicht funktioniert, haben wir ein Problem", erklärt Stuntman Matthias Schendel.

"Es ist ein krasses Gefühl"

Lukas springt zuerst aus fünf, dann aus zehn Metern Höhe in das Luftkissen. Hochkonzentriert steht er am Rand des Dachs. Er muss auf dem Rücken landen. Kommt er falsch auf, kann er sich schwer verletzen. Lukas stößt sich nach vorne ab, rudert mit den Armen, dreht sich und landet perfekt im Luftkissen. "Ich merke immer noch, dass es ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal gesprungen bin. Es ist dann doch ein bisschen Nervosität und Überwindung. Das gehört dazu. Aber es macht richtig Bock", sagt Lukas nach dem Sprung und lacht. "Es ist einfach ein krasses Gefühl, wenn man so unter Adrenalin steht, und das kommt beim Stunt schon öfter mal vor", schmunzelt der 26-Jährige.

Große Leinwand, kleines Heimatdorf

Vor rund zehn Jahren war Lukas das erste Mal beim Stunttraining. Es war ein Geburtstagsgeschenk seiner Familie. Seitdem lässt ihn Stunt nicht mehr los. Mittlerweile war er zum Beispiel für den "Tatort" im Einsatz. Aktuell doubelt er Jan Josef Liefers bei einem Sturz. Außerdem stand er für die erste Staffel der Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast)" vor der Kamera. Zuletzt war in dem Hollywood-Blockbuster "Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" als Friedenswächter gebucht und sogar im Trailer für den Film zu sehen.